U saopštenju, koje prenosi Swissinfo, navodi se da je policija kantona Cirih kasnije uhapsila osumnjičenog napadača, muškarca (31) koji je pobegao sa mesta zločina.

Motiv napada je još nejasan i predmet je tekuće istrage ali je prema rečima nekoliko očevidaca koji su razgovarali sa listom Blik, muškarac prilikom napada vikao "Alahu akbar".

Jedan svedok je lokalnim medijima rekao da je nastavnik stajao ispred grupe školske dece koja su se u tom trenutku nalazila u blizini, pokušavajući da ih zaštiti od napadača.

Napad se dogodio oko 8.30 časova, a povređene su tri osobe, starosti 28, 43 i 52 godine, koji su svi prevezeni u bolnicu.

