Mnogi ljudi pitaju šta je sve potrebno od dokumentacije za ostavinski postupak.

Za ostavinski postupak najbolje je da pripremite sledeću dokumentaciju:

fotokopiju lične karte umrlog;

fotokopiju lične karte podnosioca predloga;

izvod iz matične knjige umrlih za ostavioca;

izvod iz matične knjige rođenih i/ili venčanih za predlagača i ostale naslednike;

dokaze o imovini ostavioca (npr. izvod iz lista nepokretnosti, saobraćajna dozvola, račun iz banke...).



Advokat Saša Rajković kaže za naš portal da u slučaju da sami pokrećete ostavinski postupak, ovu dokumentaciju prilažete uz predlog za pokretanje ostavinskog postupka.

Sud ili javni beležnik po zakonu su dužni da sami pribave ove dokaze. Kako to često nije moguće, u interesu je naslednikā da pribave te dokaze kako bi postupak bio brži.