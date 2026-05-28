Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu sa ciljem potpunog usaglašavanja sa propisima Evropske unije u oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga.

Evropska unija je krajem 2023. godine usvojila Direktivu o ugovaranju finansijskih usluga na daljinu, a najznačajnije novine te direktive odnose se na specifične obaveze davalaca finansijskih usluga u vezi sa zaključenjem ugovora o finansijskim uslugama na daljinu, navodi se u saopštenju NBS.

Novine uključuju zabranu dizajniranja interfejsa tako da bude obmanjujući za korisnike, obavezu omogućavanja odustanka od ugovara na daljinu na brz i jednostavan način, kao i niz dodatnih obaveza u oblasti predugovornog informisanja korisnika.

Cilj izmena i dopuna ovog zakona jeste potpuno usaglašavanje s navedenim novinama, objavila je NBS.

U najvećem delu, Zakon o zaštiti korisnika kod ugovaranja na daljinu u odnosu na posebne zakone kojima su regulisane pojedine finansijske usluge ima odnos opšteg prema posebnom.

To znači da se pravila ovog zakona u vezi s predugovornim informisanjem primenjuju samo onda kada posebnim zakonom kojim su regulisane određene finansijske usluge to nije regulisano, osim ako je tim zakonima drugačije propisano.

Kako je poznato, finansijske usluge koje davaoci usluga nude u srpskom pravu uglavnom su već detaljno regulisane, što znači da se suštinski najznačajnija primena ovog zakona ogleda u novim obavezama davalaca usluga da obezbede određene funkcionalnosti onlajn interfejsa putem kojeg zaključuju ugovore na daljinu s korisnicima.

Nacrt izmena i dopuna ovog zakona istovremeno je usaglašen s ranije objavljenim Nacrtom izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Isto kao i ranije, ovaj nacrt se objavljuje u vidu pregleda izmena i dopuna kako bi svim zainteresovanim licima bilo jednostavnije da uoče sve izmene i dopune, kao i da imaju uvid u buduću prečišćenu verziju zakona.

Zainteresovana lica mogu dostaviti svoje predloge, komentare i mišljenja Narodnoj banci Srbije do 5. juna 2026. godine na adresu zastita.korisnika@nbs.rs.