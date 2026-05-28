UŽIVO

Najmanje 2 civila poginula u ruskom napadu na Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine

Najmanje dva civila poginula su danas u ruskom napadu dronovima na Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine, saopštilo je Sumsko regionalno tužilaštvo.

U saopštenju se navodi da su muškarac i žena poginuli u napadu ruskog drona u Ohtirskom okrugu Sumske oblasti, preneo je Ukrinform. Ruske trupe su u sredu izvršile više od 60 napada na 25 naselja u Sumskoj oblasti.

Ukrajina ratifikovala zajam EU za povećanje izdataka za odbranu

Ukrajinski parlament ratifikovao je danas sporazum o zajmu EU u iznosu od 90 milijardi evra radi povećanja izdataka za odbranu. Parlament je ratifikovao sporazum o zajmu sa EU sa 298 glasova, znatno više od 226 glasova potrebnih za većinu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da će ta sredstva EU ojačati otpornost Ukrajine u ratu sa Rusijom, preneo je Rojters. "Jedinstvo u Ukrajini je ono što uvek funkcioniše za Ukrajinu", naveo je Zelenski.

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen rekla je da je glasanje otvorilo put za prve isplate Ukrajini u junu.

Ukrajinska vlada očekuje da će sledećeg meseca dobiti 3,2 milijarde evra i ukupno 45 milijardi evra ove godine.

Preostalih 45 milijardi evra biće zadržano za 2027. godinu. EU je prošlog meseca dala konačno odobrenje za zajam od 90 milijardi evra za Ukrajinu, nakon što je Mađarska povukla veto, okončavajući višemesečna kašnjenja i ublažavajući pritiske na ukrajinski državni budžet.

Zelenski stigao u Švedsku

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je stigao u Švedsku, a ključne teme posete biće veliki odbrambeni paket za Ukrajinu i odluke u vezi sa lovačkim avionima Gripen, objavio je ukrajinski lider na Fejsbuku.

"Danas sam u Švedskoj u radnoj poseti. Pripremamo veliki odbrambeni paket za Ukrajinu i snažan korak u vezi sa lovačkim avionima Gripen, što će definitivno učiniti našu borbenu avijaciju efikasnijom. Danas su zakazani sastanci sa premijerom Ulfom Kristersonom, a u formatu delegacije biće prisutni i predstavnici švedske odbrambene industrije", rekao je Zelenski.

Ušakov: Čekamo korake ukrajinske strane

Rusija čeka korake ukrajinske strane u vezi sa pregovorima, prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Vladimira Putina, Jurija Ušakova.

"Ukrajinci znaju šta treba učiniti da bi pregovori uspeli. Za sada se to ne radi", rekao je Ušakov.

Lavrov: "Neću da raspravljam – to je idiotski"

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da smatra da su zahtevi Evropske unije da se ograniči brojnost ruskih oružanih snaga kako bi se pristupilo pregovorima "idiotski".

"Ne raspravljam o idiotskim izjavama", rekao je Lavrov novinaru lista Izvestija, komentarišući izjave šefice evropske diplomatije Kaje Kalas o ograničavanju ruskih oružanih snaga kao uslova za početak pregovora sa Briselom o Ukrajini.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas, uoči neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova na Kipru, da "postoje stvari koje odražavaju ustupke tražene od Ukrajine u vezi sa vojnim ograničenjem i da bi to trebalo da se odrazi i na Rusiju ako je u sporazumu".

"Postoje i pitanja koja su od šireg značaja. Ako razmislite o ruskim trupama u zemljama poput Gruzije, Moldavije, to je takođe u evropskom bezbednosnom interesu da te trupe nisu tamo i da se ne mešaju u izbore u različitim zemljama", rekla je Kalas.

"NATO se sprema za direktan sukob velikih razmera"

Direktor ruske Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin izjavio je danas da se NATO sprema za oružani sukob velikih razmera na istoku, kao i da Velika Britanija, "zli i cinični genije Evrope", podstiče svoje evropske partnere na sukob sa Rusijom.

Nariškin je, na Prvom međunarodnom forumu za bezbednost koji se održava pod pokroviteljstvom Saveta bezbednosti Rusije rekao da se "NATO de fakto sprema za oružani sukob velikih razmera na istoku", prenosi RIA Novosti.

On je kazao da se evropski vladini zvaničnici teše mišlju da će moći da nadoknade svoje gubitke daljim pljačkanjem Rusije.

"Evropski moćnici se zavaravaju misleći da mogu i više nego da nadoknade svoje gubitke daljim pljačkanjem naše zemlje. Ovo vidim kao tipičan primer kolonijalnog mentaliteta i arogancije kojeg se degenerišuća evropska elita ne može da otrese", rekao je Nariškin.

Dodao je da evropske elite imaju koristi od produžavanja ukrajinskog sukoba koliko god je to moguće, i da torpeduju svaki pokušaj mirnog rešenja.

"Iz perspektive evropskih elita, u njihovom je interesu da produže ukrajinski sukob koliko god je to moguće, ludo sanjajući o strateškom iscrpljivanju Rusije i njenom konačnom porazu. Na osnovu toga, Evropljani pokušavaju da torpeduju svaki pokušaj Rusije da mirno reši sukob", istakao je Nariškin.

Prema njegovim rečima, oružje sa ukrajinskog ratišta "slobodno cirkuliše širom Evrope" i dospeva u ruke "međunarodnih terorističkih grupa".

Nariškin je kazao da Evropska unija oprašta Kijevu sve, uključujući terorizam, korupciju, uzurpaciju vlasti, nasilje nad civilima i ratne zločine.

"Brisel i nacionalne prestonice su odlučile da zažmure na sva zverstva koja je počinila kijevska hunta... Kijevu je oprošteno sve, terorizam, korupcija, uzurpacija vlasti, nasilje nad civilima i ratni zločini", rekao je Nariškin.

On je naveo da Velika Britanija, "zli i cinični genije Evrope", podstiče svoje evropske partnere na sukob sa Rusijom.

"Posebno je neophodno pomenuti izuzetno destruktivnu ulogu koju je odigrala Velika Britanija, taj zli, cinični genije Evrope. Kao i uoči oba svetska rata, London bukvalno podstiče svoje kontinentalne saveznike na direktan sukob sa Rusijom", rekao je Nariškin.

Napadnuta ruska rafinerija Tuapse

Ukrajinske odbrambene snage su napale rafineriju nafte Tuapse u Krasnodarskom kraju Rusije u noći između 26. i 27. maja. Generalštab Ukrajine takođe izveštava o nizu daljih napada na ruske objekte.

Generalštab izveštava da su zabeleženi požar i dim u prostorijama rafinerije nafte Tuapse.

Prikupljaju se informacije o obimu štete.

500.000 mrtvih Rusa

Direktorka britanske obaveštajne agencije GCHQ, En Kist-Batler, izjavila je da je od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine poginulo skoro 500.000 ruskih vojnika.

Kist-Batler je iznela informacije u svom prvom javnom govoru, u kojem je govorila o pretnjama sa kojima se suočava Velika Britanija. Upozorila je da se zemlja nalazi u ključnom trenutku i optužila Rusiju da stalno cilja kritičnu infrastrukturu, demokratske procese, lance snabdevanja i javno poverenje.

Oglasio se Šojgu – ovo je glavna prepreka miru

Rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu "zastaje" pre svega zbog potpunog nedostatka političke volje kijevskog režima za mir i njegove stalne želje za eskalacijom, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

"Rusko-američka mirovna inicijativa, nažalost, zastaje. Glavna prepreka njenoj implementaciji ostaje potpuni nedostatak političke volje kijevskog režima za mir i njegova stalna želja za eskalacijom", rekao je Šojgu na neformalnom sastanku sekretara Saveta bezbednosti ZND u okviru Prvog međunarodnog bezbednosnog foruma, preosi agencija TASS.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je u sredu da se događaji dinamično odvijaju.

"Videćemo šta će biti sa tom pauzom do koje je došlo u okviru pregovora sa Ukrajinom. Videćemo kada će se ta pauza završiti i kako će se nastaviti pregovori", rekao je Peskov.

Rusi ispalili Kindžale

Ruske snage su napale Ukrajinu balističkom raketom Kindžal ispaljenom iz vazduha i 147 dronova različitih tipova u noći između 27. i 28. maja. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 138 dronova, iako su napadi rakete i devet bespilotnih letelica zabeleženi na sedam lokacija, saopštilo je Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Raketa Kindžal je lansirana iz Lipecke oblasti Rusije. Pored toga, ruske snage su rasporedile 147 sistema za lansiranje "Šahed" (neki od njih na mlazni pogon), "Gerbera" i "Italmas", kao i dronove drugih tipova. Lansirani su iz ruskih gradova Brjansk, Kursk, Orel, Milerovo i Primorsko-Ahtarsk, kao i iz Gvardijskog i Čauda na okupiranom Krimu.

Švedska daje Jas 39 Gripen Ukrajini

Švedska se sprema da donira i proda Ukrajini borbene avione Jas 39 Gripen različitih modifikacija, prenele su švedske dnevne novine Aftonbladet.

Očekuje se da će švedski premijer Ulf Kristerson 28. maja objaviti predaju borbenih aviona Jas 39 Gripen C/D. U međuvremenu, očekuje se da će početi pregovori o prodaji Ukrajini modernijih aviona Jas 39 Gripen E, finansiranih iz kredita EU.

"Kristerson će posetiti vazduhoplovno krilo Upland u Upsali (28. maja). U okviru posete biće održana konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljene vesti o međunarodnoj saradnji u oblasti vazduhoplovstva."

Teški gubici u Ukrajini

Sinoć i tokom proteklog dana, Zaporoška, Donjecka, Hersonska i Dnjepropetrovska oblast pretrpele su najteže gubitke, sa najmanje 6 poginulih i još 42 povređenih. U Zaporoškoj oblasti, broj povređenih nakon napada na stambene zone porastao je na 15, uključujući i jednu bebu, dok su oštećene stambene zgrade, više vozila i civilna infrastruktura.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, skoro 20 napada dronovima, artiljerijom i avionskim bombama prouzrokovalo je štetu na stambenim, transportnim i energetskim objektima, dok je u Harkovskoj oblasti prijavljena šteta na elektroenergetskim mrežama, skladištima i privatnim kućama.

Novi presek ruskih gubitaka