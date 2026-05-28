Autor: M. Đ.

Prvi deo obraćanja ticao se zakonitosti kod postupaka i suspenzije petoro zaposlenih.

"Danima slušamo medijske izjave suspendovanih nastavnika koji tvrde da su kažnjeni preko noći iz hira direktora i zbog sindikalne borbe. Posebno su glasni oni koji sebe u javnosti predstavljaju kao misleći svet, intelektualnu elitu i moralne gromade koje navodno jedine čuvaju kućni red i tradiciju gimnazije. Pošto tvrde da su žrtve i da je proces nekakav lični progon, ja ih danas javno pozivam neka sami roditeljima i medijima dostave na uvid zvanične zaključke o pokretanju disciplinskog postupka koje su uredno primili. Zašto ih kriju? Zašto ne dozvole javnosti da pročita šta u njima piše? Neka objave zaključke pa da svi vide šta su činjenice", pozvao je direktor Stojković.

"Kada već govorimo o tom poštovanju zakona i tom navodno mislećem svetu, dužan sam da iznesem suve činjenice iz službene dokumentacije gimnazije. Meni su kao direktoru, na moj zvaničan službeni zahtev, dostavljene evidencije o svim zaposlenima, o njihovom prisustvu na nastavničkim većima, odeljenjskim većima, obaveznim dežurstvima, kao i učestvovanje u nezakonitoj obustavi rada, takozvanom štrajku upozorenja. To su službeni izveštaji i egzaktni digitalni logovi, a ne nečiji hir. Na osnovu tih službeno dostavljenih evidencija, za nastavnicu Rimu Grujić je konstatovano sledeće faktičko stanje: pismeni dokazi beleže da je umišljeno bojkotovala i držala u blokadi čak četiri sedmice nastavničkog veća, i to sinhronizovano na potpuno iste datume sa ostalim suspendovanim nastavnicima, čime je onemogućen zvaničan rad stručnih organa škole. Takođe, dostavljene evidencije beleže da je neopravdano izbegavala obavezna dežurstva na hodnicima koja službeno služe za bezbednost maloletnih učenika. Na sve to, državni digitalni sistem beleži njene ulaske u službeni e-dnevnik duboko iza ponoći radi unošenja vanprocesnih političkih i sindikalnih parola. Što se tiče onog što oni u medijima nazivaju legalnom sindikalnom borbom i delovanjem, stvar je pravno završena", naglašava Stojković.

"O tom takozvanom zakonitom štrajku upozorenja, kako oni tvrde, u martu mesecu nadležne državne inspekcije su se već zvanično i decidno izjasnile i konstatovale da je u celosti bio nezakonit, kao i da je o svim tačkama već bilo raspravljano u zakonitoj proceduri, tačkama njihovih zahteva. I tu dolazimo do suštinskog pitanja: ko su te moralne gromade koje sebe stavljaju iznad zvaničnih nalaza inspekcija i evidencija ove države? Koleginica Grujić javno poručuje, citiram: 'Moj vek u ovoj školi će proći kad ja kažem da je prošao.' Razmislite dobro o ovoj bahatosti. Zakon Srbije za nju ne važi. Zvanične evidencije za nju ne važe. Njena reč je iznad državnih organa", zaključuje direktor.

"Poručujem javnosti: pokretanje ovih postupaka nije moj hir, već izričit pismeni nalog prosvetne inspekcije 9-617-1/26-109. Ja zakon ove države i izričita naređenja inspekcije neću kršiti da bih ugađao nečijoj umišljenoj samovolji. Na raspravi 1. juna oni imaju puno pravo da dođu sa svojim advokatima i pred komisijom obore ove logove i zapisnike. Ulični haos koji prave služi samo za to da se 1. jun nasilno spreči, jer su svesni da pred papirima države nemaju pravnu odbranu. Sledeća moralna gromada koja javno tvrdi da su optužbe izmišljene i da ona uopšte ne zna zašto je suspendovana jeste nastavnica hemije Biljana Prlina", kaže on.

"Ponovo je javno pozivam neka ne obmanjuje javnost, već neka medijima pokaže zaključak koji je uredno predala. Pošto tvrdi da nema dokaza, dužan sam da se pozovem na službene izveštaje gimnazije koji su mi dostavljeni na moj zvaničan zahtev, a dostavljene su i njoj, kao i uostalom svakome ko je suspendovan. Službene evidencije prisustva beleže njen kontinuirani umišljeni bojkot i blokadu rada najviših stručnih organa državne gimnazije kroz neopravdane izostanke sa dežurstava i čak šest sedmica nastavničkog i odeljenjskog veća u novembru, decembru i četiri dana uzastopno u aprilu. Što se tiče njenih izjava o navodnom legalnom sindikalnom delovanju, podsećam vas da su se nadležne inspekcije o tom takozvanom zakonitom štrajku upozorenja već zvanično izjasnile i konstatovale njegovo bezakonje. A krunski dokaz o izmišljenim optužbama jeste činjenica koju koleginica Prlina svesno prećutkuje medijima. Zvanični zapisnik beleži da su prosvetna inspekcija i inspekcija rada zajedno na licu mesta zatekle upravo nju na hodniku 1. aprila u 17:30 h kako odbija da održi nastavu u odeljenju maloletnih učenika prvog razreda bez minimuma procesa rada", navodi Stojković.

"Dve državne inspekcije su je zatekle na delu u hodniku, a ona danas izlazi pred kamere i izjavljuje da nema pojma zašto je procesuirana. To je taj akademizam i istina za koju se bore. Potpuno identičan šablon umišljene samovolje i opstrukcije državne ustanove beleže i službeno dostavljene evidencije za nastavnika muzičke kulture Jovana Travicu koji u medijima dramatizuje situaciju optužujući direktora da koristi učenike za obračun. Pogledajmo šta kažu tehnički izveštaji dostavljeni upravi na službeni zahtev. Dostavljeni podaci osnovano ukazuju na njegov kontinuirani bojkot i izostanak sa obaveznih dežurstava na hodnicima za bezbednost naše dece, čak četiri neprisustvovanja sednicama odeljenjskih veća, sistematski bojkot nastavničkog veća. Što se časova tiče, e-dnevnik beleži dane kada je napustio nastavu, a kako bi sakrio da časovi nisu održani, rubrike e-dnevnika za upis nastavne jedinice i prisutnosti dece ostavio je potpuno nepopunjene, što je osnovana sumnja teške zloupotrebe radnog odnosa. O nezakonitosti tog njegovog štrajka inspekcije su dale konačnu reč", ukazuje direktor.

"I na sve ovo dostavljene evidencije beleže i bezbednosni skandal koji koleginica Injac vešto krije od roditelja. U svojstvu rukovodioca horske sekcije organizovao je dva putovanja učenika gimnazije u inostranstvo u okviru razmene i takmičenja, ali je čak tri pismena službena naloga direktora da upravi škole dostavi obaveznu bezbednosnu papirologiju propisanu pravilnikom o ekskurzijama, da bi dokazao da je u svemu postupao po zakonu, odbio. Kada direktor od njega traži papire o bezbednosti naše dece u dve strane države, on to bahato ignoriše. A kada prosvetna inspekcija zbog toga izričito naloži njegovo procesuiranje, on izlazi na ulicu i viče preko megafona da ga direktor progoni. Zašto ne predoči javnosti i koristima kojima manipuliše? Za šta se tereti ovim zaključkom i zbog čega je zvanično suspendovan?", pita Stojković.

"Sledeća moralna gromada koja pred kamerama N1 plače i tvrdi da direktor sprovodi represiju jeste nastavnica sociologije Marija Vasić. Ponovo je javno pozivam pred roditeljima neka odmah objavi svoj zaključak o pokretanju postupka koji krije, pa da javnost sama pročita za šta se ona tereti u zvaničnoj proceduri. Kada govorimo o činjenicama, službeni izveštaj gimnazije dostavljen upravi na zvaničan zahtev beleži njen kontinuirani bojkot i opstrukciju rada stručnih organa kroz neopravdane izostanke sa dva obavezna dežurstva na hodnicima i čak pet sednica nastavničkog i odeljenjskog veća. One zakonitosti tog njenog martovskog štrajka državne inspekcije su već dale konačnu reč. Takođe, 14. maja masovno je plasirala zapaljive PR plakate i fabrikovala lažnu vest o zatočeništvu dece radi izazivanja panike, iako je u to isto vreme i sama držala nastavu u učionici i ustanovi i znala da je to laž", navodi on.

"Svesno je lagala javnost da bi podstakla ulične nemire i linč uprave ispred gradske kuće. To je taj sopstveni moral i zaštita maloletnih učenika o kojoj ona priča. I za sam kraj ovog petočlanog šablona samovolje, pogledajmo šta službeno dostavljene evidencije i papiri beleže za nastavnika nemačkog jezika Dragana Vulića, koji takođe tvrdi da je žrtva represije. Neka objavi svoj zaključak umesto što drži govore po ulicama. Tehnički izveštaji dostavljeni upravi gimnazije beleže njegov višemesečni bojkot obaveznih dežurstava i čak šest zvaničnih sednica nastavničkog veća i odeljenjskog veća. Pozivam savet roditelja da kaže istinu roditeljima o pravnoj i bezbednosnoj težini postupka Dragana Vulića, koji je kao vođa dramske sekcije odveo 51 učenika naše gimnazije u inostranstvo preko granice, i zašto je odbio da na čak tri uzastopna pismena službena naloga direktora upravi škole dostavi obaveznu bezbednosnu i finansijsku dokument aciju propisanu imperativnim pravilnikom o ekskurzijama države Srbije", kaže direktor Jovine gimnazije.

"Kada uprava od njega traži papire o sigurnosti učenika u inostranstvu, on tri puta odbija zvanične naloge, a kada ga inspekcija zbog toga procesuira, on viče da je žrtva. Zakon ove države važi za sve, pa i za Dragana Vulića, i škola od odbrane bezbednosti maloletnih učenika neće odstupiti ni za milimetar. Sledeći blok je zloupotreba učenika, ulična sabotaža i kretanje van zakona. Tvrdnja interesne grupe: ulični skupovi i bojkoti su spontana reakcija zabrinutih roditelja i građana radi zaštite duha elitne škole. Čista materijalna istina: na delu je planirana, organizovana i politički instruisana kampanja vođena preko internet naloga. Svesna sabotaža nastave 20. i 22. maja 26. godine. Rukovodstvo saveta roditelja je u sredu, 20. maja, u 18 časova organizovalo neprijavljeni ulični skup na samom ulazu u školu. Uprkos tome što je školski odbor legalno odložio sednicu kako bi zaštitio decu popodnevne smene od bezbednosnog rizika, direktor je morao da donese vanredno obaveštenje: svi časovi su skraćeni na 30 minuta, a šesti i sedmi čas su potpuno otkazani. Vođe protesta su preko svojih plakata umišljajno ukinule nastavu maloletnoj deci. Kršenje zakona o javnom okupljanju, član šest, stav 1 tačka 1. Zvanične prekršajne prijave koje su podnete od strane uprave gimnazije 12. maja i nadalje, sve do juče, isto kao i krivične prijave i prijave odeljenju visokotehnološkog kriminala, dokazuje da škola poštuje zakon i bez odlaganja prijavljuje povredu zakona, jer zakon izričito zabranjuje svaki vid javnog okupljanja ispred školskih ustanova, jer to ugrožava bezbednost maloletnika. Kao materijalni dokaz, policiji su predati video snimci sigurnosnih kamera ustanove koji su zabeležili njihovo drsko ponašanje i decu koja pod njihovim pritiskom izlaze i iskaču kroz prozore učionica na ulicu. Finansijska malverzacija na ulici: preko svojih naloga neformalna grupa je najavila protivpravno prikupljanje novčanih donacija u kešu na ulici preko kutija za advokate. Iz zvaničnih sudskih spisa je nesporno da ova grupa zaposlenih profesora, nemoćnih i besparnih, vodi na desetine prekršajnih procesa protiv direktora, a svakog od njih zastupaju timovi od po čak tri advokata po jednom profesoru", naveo je Stojković.