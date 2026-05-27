U brdsko-planinskim predelima tokom dana moguć je slab do umeren razvoj oblačnosti, dok će vetar biti slab, posle podne povremeno umeren, zapadni i severozapadni.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 34 stepena, a meteorolozi upozoravaju da se u večernjim satima i tokom noći na severu i zapadu Srbije očekuje prolazno naoblačenje. Ponegde su mogući kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, najavljuje RHMZ.

U četvrtak se očekuje kratkotrajno osveženje i promenljivije vreme. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom prvo će zahvatiti zapadne i centralne krajeve Srbije, a zatim će se tokom dana premestiti ka jugu zemlje. U ostalim delovima biće pretežno sunčano.

Zbog visokih temperatura, na snazi je žuti meteoalarm na području cele Srbije:

Severozapadni vetar će ojačati, a na istoku Srbije mogući su i udari olujne jačine. Jutarnja temperatura biće od 12 do 20 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 25 do 29 stepeni.

Od petka do kraja sedmice ponovo se očekuje stabilnije i toplije vreme. Petak i subota doneće temperature do 29 stepeni, dok bi u nedelju živa u termometru mogla da dostigne i 31. podeljak. Ipak, uz lokalni razvoj oblačnosti, u subotu uveče na severu Srbije i u nedelju u brdsko-planinskim predelima postoji manja mogućnost za kratkotrajne pljuskove.

Meteorolozi najavljuju da bi početak juna mogao doneti novu promenu vremena, uz nestabilnije prilike u svim krajevima zemlje i češću pojavu pljuskova i grmljavine.

Pljuskovi će zaobići Beograd?

Hladni front doneće osveženje, pad temperature vazduha, jak severozapadni vetar i lokalne pljuskove sa grmljavinom, najavio je meteorolog Đorđe Đurić za Telegraf.

Pljuskovi sa grmljavinom biće prvo najizraženiji na severozapadu i zapadu Srbije, a u četvrtak ujutro na jugu Srbije.

Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske oluje i nepogode.

Ne očekuju se značajnije, niti obilnije padavine, iako će lokalno ponegde biti izraženije.

Ipak, ostaće i dalje toplo, a maksimalna tempratura biće od 24 do 28 stepeni, u Beogradu do 26.

Nakon oblačnijeg jutra, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom, tokom dana pretežno sunčano, zaključuje Đurić.

Sutra će hladni front već odmaknuti dalje na istok od Srbije i biće svežije za 5 do 7 stepeni, usled prodora svežije vazdušne mase sa severa.