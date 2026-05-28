Ovog puta muzičar je odsvirao nežnu baladu lenjivcu koji je mirno visio sa drveta u svom izboku. Životinja je, umesto da ostane ravnodušna kao što bi se možda očekivalo, počela vidno da uživa u zvucima gitare. Reakcija nije izostala — lenjivac se polako pomerio i odlučio da se na svoj karakteristično spori način aktivno pridruži muzičaru. Scena je bila toliko neodoljiva da su je posetioci zoo vrta snimali telefonima, a snimak je ubrzo preplavilo internet.