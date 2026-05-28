Njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Kao robot ponavlja iste rečenice Nikezić, čim ostane bez argumenata.

Umesto u Moravac uhvatio se u vrzino kolo. Uvek tu, a nikad od koristi. I tako u krug, i kao vlast i kao opozicija. Kao u rudniku radi bivši konsultant, borac protiv robota. Dok god vaše "borbe" više ne štete građanima Srbije, sve je u redu.

Neka svako obara svoje rekorde!

Srbija ne staje!"

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je prethodno u Pekingu da Srbija i Kina nastavljaju da jačaju sveobuhvatno strateško partnerstvo i dodao da je ekonomski aspekt dodatno osnažen bespovratnom pomoći vrednom najmanje 100 miliona juana (oko 12,6 miliona evra).

Mali je na Instagramu naveo da je ta bespovratna pomoć namenjena "malim, ali pametnim" projektima u oblastima obrazovanja, zdravstva, zelene energije i lokalnog razvoja, ocenjujući da taj paket predstavlja snažan temelj za nove investicije, transfer znanja i tehnologija, kao i dalji ekonomski i institucionalni razvoj Srbije, uz minimalno opterećenje budžeta u početnoj fazi.

"Srbija i Kina nastavljaju da jačaju sveobuhvatno strateško partnerstvo koje smo gradili decenijama, a poslednjih godina podigli na nivo čeličnog prijateljstva. U Pekingu smo potpisali niz sporazuma koji proširuju saradnju u oblasti pravosuđa, bezbednosti, ekonomije, obrazovanja, digitalizacije i zaštite životne sredine. Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv kriminala, zeleni razvoj i 'pametna' rešenja u obrazovanju i infrastrukturi", naveo je Mali.