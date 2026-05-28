U vreme kada su cene nekretnina u Beogradu dostižu visoke iznose, oglas za kuću u selu Vrbovno kod Lazarevca izazvao je veliko interesovanje na društvenim mrežama. Za 35.000 evra prodaje se kuća površine 45 kvadrata sa čak 16 ari placa, a mnogima je posebno privukla pažnju činjenica da se nekretnina nalazi u mirnom prirodnom okruženju, nedaleko od prestonice.

Kuća se nalazi u naselju Vrbovno, koje pripada opštini Lazarevac, a prema dostupnim informacijama objekat je u dobrom stanju i odmah useljiv. Dvorište je ograđeno, uređeno i pruža privatnost, dok se na placu nalazi i voćnjak, što dodatno povećava vrednost nekretnine za ljude koji žele mirniji život van gradske gužve.

Mir, priroda i veliko dvorište

Sve više građana poslednjih godina traži kuće u prirodi, daleko od buke i ubrzanog života, a upravo takve nekretnine postaju izuzetno tražene. Ovakav plac pruža dovoljno prostora za baštu, odmor, dodatne objekte ili vikend uživanje tokom cele godine.

Posebnu vrednost ovoj nekretnini daje prirodno okruženje. Vrbovno je poznato po zelenilu, čistom vazduhu i mirnoj atmosferi, zbog čega ga mnogi vide kao idealno mesto za porodični život ili beg iz grada tokom vikenda.

Vrbovno – selo nadomak Beograda

Vrbovno je selo u opštini Lazarevac i nalazi se na teritoriji grada Beograda. Prema dostupnim podacima, ovo mesto ima nešto više od 1.000 stanovnika i karakteristično je po mirnom seoskom ambijentu i dobroj povezanosti sa većim gradovima.

Blizina Lazarevca omogućava stanovnicima lak pristup prodavnicama, školama, domovima zdravlja i drugim važnim sadržajima, dok je Beograd dovoljno blizu za sve koji žele da spoje mir sela i pogodnosti grada.

Sve više ljudi traži kuće van grada

Zbog visokih cena stanova u urbanim sredinama, mnogi građani poslednjih godina okreću se kupovini kuća u manjim mestima. Posebno su tražene nekretnine sa velikim placem, ograđenim dvorištem i prirodom, jer nude više prostora i mirniji način života za znatno manje novca nego stanovi u većim gradovima.

Upravo zbog toga oglasi poput ovog brzo privlače pažnju na internetu, naročito kada se za relativno pristupačnu cenu dobija kuća sa dvorištem, voćnjakom i velikim placem nadomak Beograda.