Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Šapcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, podneli su krivičnu prijavu protiv M. M. (77) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo poreska utaja čime je budžet Republike Srbije oštećen za više od osam miliona dinara.

Sumnja se da je tokom decembra 2023. godine, kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz okoline Šapca, izvršila nabavku i uvoz 454 polovna motorna vozila, a da Agenciji za zaštitu životne sredine nije prijavila uvezene količine proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i da nije obračunala i uplatila propisanu naknadu.