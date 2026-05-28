Hiljade vernika i danas su satima čekale u redu kako bi se poklonile pojasu Presvete Bogorodice, a mnogi od njih poručuju da umor i vrućinu gotovo da nisu ni osećali zbog vere i duhovnog mira koji su osećali tokom čekanja.

Jedna žena koja je došla na poklonjenje rekla je da su pojedini vernici čekali i po sedam sati, ali da joj to nije teško palo.

– To je pojas Majke Božije i meni je bilo zadovoljstvo da čekam. Kada sam izašla, imala sam osećaj kao da nisam ni čekala toliko dugo – rekla je ona.

Iako su temperature bile visoke, kaže da među ljudima nije bilo nervoze ni tenzije.

– Vrućinu skoro da nismo ni osećali. Samo smo želeli da sve prođe u redu. Toliko ljudi, a sve protiče mirno, bez problema i bez bilo kakvih incidenata – ispričala je.

Posebno ju je, kaže, dirnula atmosfera među okupljenim narodom.

– Vidite koliko je ljudi došlo, a svi su strpljivi i smireni. Sve ide nekako mirno, kao pod zaštitom Majke Božije – rekla je vernica.

Na pitanje da li je očekivala toliki broj ljudi, odgovorila je da jeste znala koliko je pravoslavni narod vezan za svoju veru, ali da ju je prizor ipak dirnuo.

– Znam kakav je naš pravoslavni narod i koliko ljudi veruje. Pravolsavna sam od rođenja i znala sam da će narod doći – rekla je.

Kako kaže, danas se nije molila samo za sebe, već za porodicu, zdravlje i mir među ljudima.

– Molila sam se za familiju, za sve ljude u svetu, da nam bude dobro i da budemo zdravi i spokojni – rekla je.

Dodala je da nije došla zbog nekog posebnog ličnog problema, već iz zahvalnosti.

– Hvala Bogu, porodica mi je zdrava i živa. Nemam neki poseban razlog osim da se pomolim i zahvalim, da svima bude lepo i mirno – poručila je.

Veliki broj građana prethodnih dana dolazi da se pokloni svetinji, a redovi vernika formiraju se od ranih jutarnjih sati.

Mnogi od njih ističu da im višesatno čekanje nije teško palo, jer smatraju da je prilika da vide pojas Presvete Bogorodice veliki blagoslov i događaj koji se retko doživljava.