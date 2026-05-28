Ako prelazite ulicu na ovaj način, kazna je 5.000 dinara: Za jedan prekršaj ide i do 40.000

Do kraja meseca saobraćajna policija širom Srbije sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja, a ovog puta kontrolišu se prekršaji ne samo vozača, nego i pešaka.

MUP je prethodno saopštio da su u prva četiri meseca ove godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju.

Da je nova kontrola saobraćajaca usmerena i na pešake, a ne samo na one koji se nalaze za volanom vozila, svedoče danas i Novosađani, koji su se javili “Blicu” i ispričali da su ih na nekoliko lokacija u gradu prilikom prelaska ulice zaustavljali policajci zbog korišćenja mobilnih telefona ili nošenja slušalica.

Pešaci najviše stradaju zbog prelaska van pešačkog, a potom zbog korišćenja mobilnog i slušalica.

Upravo telefoniranje dok se prelazi ulica, korišćenje slušalica koje neutrališu spoljni zvuk ili propušten samo jedan pogled levo-desno, često dovode do toga da pešaci završe pod nečijim točkovima ili na haubi.

Svakog trećeg dana nastrada jedan pešak

Jer, kako pokazuju podaci Agencije za bezbednost saobraćaja, u Srbiji skoro svaki treći dan jedan pešak pogine, a svakog dana bude povređeno oko 7 pešaka. Statistika Agencije, uz to, pokazuje i da do velikog broja saobraćajnih nesreća sa najtežim ishodom dolazi i zbog toga što su pešaci počinili neki prekršaj.

Prvi na listi tih prekršaja koji je i najčešći uzrok stradanja pešaka, jeste prelazak ulice van pešačkog prelaza. Na drugom mestu je prelazak ulice, kako je to definisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), “sa ometenom pažnjom zbog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica na oba uveta”, a to je upravo ono što su, na primer, kontrolisali saobraćajci u Novom Sadu.

Konačno, na trećem mestu uzroka koji dovode do stradanja pešaka je ono što je i za njih, kao i za vozače automobil apsolutno - prelazak ulice na crveno svetlo.

Pešak ima pravo na prednost, ali ne i na rizik