Sada se i grad Čačak spaja sa Moravskim koridorom izgradnjom nove saobraćajnice.

Zbog radova na izgradnji tog nedostajućeg kraka državnog puta koji će povezati auto-put Moravski koridor sa kružnim tokom Konjevići, od 28. maja do kraja juna biće obustavljen saobraćaj na pojedinim lokalnim putevima u Konjevićima.

- Za saobraćaj će biti zatvoreni lokalni Živanića put i put ka Moravi. Putnički saobraćaj biće preusmeren na alternativne lokalne saobraćajnice, dok će na tim alternativnim pravcima biti zabranjeno kretanje teretnih vozila, potvrđeno je za RINU u nadležnom preduzeću.

Poručuju da će svi radovi biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.

Nadležni apeluju na vozače da poštuju privremenu signalizaciju i koriste alternativne pravce tokom trajanja radova.

