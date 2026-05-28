Dok su njegovi vršnjaci ovog vrelog majskog dana vreme provodili u igri, devetogodišnji Nikola Živković iz Čačka stao je u centar grada, kod pošte, sa jednim ciljem da pomogne svojoj mlađoj sestri Heleni.

Ovaj hrabri dečak prodaje ovog tropskog dana limunadu kako bi prikupio novac za svoju mlađu sestru osmogodišnju Helenu, koja se od rođenja vodi tešku borbu sa više retkih i ozbiljnih dijagnoza, među kojima je i atrofija hipotalamusa. Porodici je sada neophodno oko 90.000 dinara, plus troškovi puta, za specijalističko snimanje leve ruke, na kojoj se pri rođenju nalazio tumor.

Umesto bezbrižnog detinjstva, Nikola je izabrao da se bori za sestrino zdravlje i pokaže koliko ljubav između brata i sestre može biti velika.

Svaka čaša limunade danas je mnogo više od osveženja i nada da će Helena dobiti neophodne preglede i šansu za lakše detinjstvo.

- Zahvalna sam svima koji su godinama uz nas, ali ovog puta pomoć nam je potrebnija nego ikada. Pokušala sam sina da odgovorim da ne prodaje limunadu na ovoj vrućini, ali on je to želeo, jer mnogo voli svoju sestru, rekla je za RINU majka Jelena Živković.

Zato budimo humani.

Za Helenu možete poslati SMS sadržine 137 na broj 3800.

