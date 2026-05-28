Tanja Varajić je u noći između 3. i 4. jula 2023. godine, preko terase napustila stan i otišla u nepoznatom pravcu. Kamere su snimile njen izlazak iz stana i kretanje niz ulicu, što je posednji put da je viđena.

U trenutku nestanka, Tanja je na sebi imala belu majicu i sivu trenerku, dok na nogama nije imala obuću. Kako navode u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk, Tanja je visoka 165cm, mršavija, plave oči, smeđa kose. Kanadska je državljanka.

"Ako je vidite ili imate informacije o njoj, javite porodici ili policiji", navodi se u objavi.

U saopštenju policije iz 2025. godine, naglašeno je da je reč o dugotrajnoj i aktivnoj istrazi. Zamenik načelnika Policijske uprave Doboj, Predrag Lazić, naveo je tada da policija i dalje proverava sve informacije koje dobija.

"U kontaktu smo sa porodicom Varajić i proveravamo sve raspoložive informacije do kojih dolazimo, bilo od članova porodice ili na druge načine, kroz sredstva javnog informisanja i javna saznanja", izjavio je Lazić na konferenciji za novinare.

Saradnja sa federalnom policijom

On je rekao da su zatražili postupanje Federalne uprave policije, s obzirom na prijave da je Varajić viđena na području Mostara, Konjica, Gračanice i Sarajeva.