Ne prođe dan a da na društvenim mrežama ne osvane snimak vožnje u kontrasmeru na putevima Srbije. Najnoviji, koji je zabeležen u ponedeljak u jutarnjim satima na auto-putu "Miloš Veliki", na deonici Pakovraće-Požega, nije bio usamljen slučaj.

Naime, u odgovoru MUP-a o vožnji u kontarsmeru na toj deonici, su rekli da su se u tom trenutku dva vozila kretala u kontrasmeru.

Naime, kako su nam rekli iz MUP-a, "policijski službenici saobraćajne policije postupili su 18. maja odmah po prijavi od strane upravljača puta da se dva putnička vozila kreću u suprotnom smeru na državnom putu IA reda A2 na teritoriji opštine Lučani i izvršili obilazak deonice od petlje Pakovraće do petlje Lučani".

Otkriveno ko su vlasnici vozila

Policija obilaskom terena nije zatekla navedena vozila, ali su pregledom snimaka sa nadzornih kamera i daljim operativnim radom utvrđeni vlasnici vozila, kojima će biti upućen poziv da se izjasne o tome ko je upravljao njihovim vozilom u momentu činjenja prekršaja i nakon izjašnjenja, biće preduzete zakonom propisane mere, saopšteno je za Blic iz MUP-a.

Podsetimo, na auto-putu "Miloš Veliki" na deonici Pakovraće-Požega kod tunela Laz došlo je do saobraćajnog incidenta kada je uočeno da se jedno vozilo kreće u kontrasmeru. Odmah su reagovali nadležni i upozorili vozače.

Naime, sa razglasa na auto-putu čulo se dramatično upozorenje da se na toj deonici upravo kreće vozilo u kontrasmeru i vozači se obaveštavaju da uspore vožnju ili da se zaustave.

Polukružno na petlji, pa ka tunelu

Kako su za "Blic" potvrdili iz "Puteva Srbije", vozilo se kretalo iz pravca Požege u smeru ka Beogradu, prošlo isključenje za Čačak i u zoni petlje Pakovraće izvršilo polukružno okretanje i preticajnom saobraćajnom trakom nastavilo kretanje suprotnim smerom ka tunelu Laz.

Sistem automatske detekcije incidenata je odmah reagovao i detektovao „vozilo u suprotnom smeru“ prilikom čega se pokrenuo saobraćajni algoritam za zatvaranje leve tunelske cevi tunela Laz (smer ka Beogradu).

Od početka godine otkriveno skoro 200 vožnji u kontrasmeru

Iz MUP-a napominju da su tokom 2025. godine policijski službenici saobraćajne policije otkrili 450 saobraćajnih prekršaja kretanja u suprotnom smeru, a od početka ove godine otkriveno je čak 197 navedenih prekršaja.

Propisana novčana kazna za prekršaj kretanja u suprotnom smeru je od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora do 60 dana, najmanje 5 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom i 9 kaznenih poena.

Formiran tim koji prati prekršaje na društvenim mrežama

Takođe, ističu da je pri Upravi saobraćajne policije formirana grupa, odnosno tim koji prati prekršaje na društvenim mrežama i preduzima neophodne mere u cilju rasvetljavanja prekršaja i sankcionisanja učinilaca, rekli su nam iz MUP-a.