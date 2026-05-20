Ova jedinstvena polica nije samo prodajno mesto, već poziv svim putnicima da sa sobom ponesu delić srpskog gostoprimstva i autentičnog dizajna koji spaja tradiciju sa savremenom avijacijom.

Nova polica, vizuelno oblikovana kao savremena interpretacija repa aviona, odražava prepoznatljive korporativne boje nacionalne avio-kompanije. Dinamičan dizajn dodatno je naglašen plavim osvetljenjem koje evocira nebo, kao i rotirajućim logotipom, dok podna grafika zaokružuje kompletan doživljaj i vizuelni identitet ovog prodajnog mesta.

Na ovoj lokaciji putnicima je, zahvaljujući saradnji sa kompanijom Avolta, sada dostupna selekcija proizvoda koja objedinjuje već prepoznatljive artikle iz prodajne ponude Er Srbije, ali i posebno razvijene proizvode kreirane ekskluzivno za Duty Free zonu aerodrome kao savršen poklon za drage osobe u inostranstvu.

Ponuda obuhvata:

majice, jastuke za putovanja, torbe i nesesere,

dekorativne suvenire poput unikatne snežne kugle sa avionom Er Srbije,

proizvode izrađene u saradnji sa Etno mrežom.

Ovom inicijativom, Er Srbija poručuje da let počinje mnogo pre poletanja. Nova polica pruža mogućnost svakom putniku da iz Srbije ponese jedinstven poklon koji kombinuje modernu viziju kompanije Er Srbija i bogate tradicije po kojem je Srbija prepoznata širom sveta.