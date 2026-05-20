Postoji mnogo dostupnih namirnica koje vam mogu pomoći da smanjite holesterol i da se osećate bolje i da imate više energije.



„Loš“ holesterol, ili LDL, čini većinu holesterola u telu. Višak LDL-a može se nakupljati u zidovima krvnih sudova, povećavajući rizik od zdravstvenih problema poput srčanih bolesti i moždanog udara.

Prelazak na hranu koja obezbeđuje polinezasićene masti, koje direktno snižavaju LDL, i druge koje sadrže biljne sterole i stanole, koji blokiraju apsorpciju holesterola, može smanjiti vaše brojke, prema Medicinskom fakultetu Harvard.

Mahunarke

Pomislite na pasulj, sočivo, leblebije i grašak. Bogate rastvorljivim vlaknima, mahunarke mogu značajno pomoći u snižavanju holesterola. Takođe, telu je potrebno duže da ih svari, ostavljajući vas sitijima nakon obroka i što ih čini odličnim izborom za mršavljenje.

Bademi

Kombinacijom zdravih nezasićenih masti, vlakana i vitamina E bogatog antioksidansima, bademi mogu pomoći u snižavanju LDL-a. Njihova zamena kao svakodnevne užine – studija je pokazala da grickalice od badema snižavaju holesterol više od krekera sa uporednim kalorijama – takođe je efikasna.

Ovsena kaša

Proizvodi na bazi ovsa sadrže rastvorljiva vlakna beta-glukan koja uklanjaju žučne kiseline koje sadrže holesterol u crevima i mogu smanjiti LDL kod ljudi sa dislipidemijom. Preporučena količina je 5 do 10 grama vlakana dnevno (otprilike 1,5 do 2 šolje kuvane ovsene kaše).

Crna čokolada

Kada se konzumira umereno – mali komad ekstra crne čokolade, sa visokom koncentracijom kakaa – crna čokolada može pomoći u snižavanju LDL holesterola i poboljšati zdravlje srca.

Druge namirnice koje snižavaju holesterol uključuju avokado koji je pun mononezasićenih masti, vlakana i biljnih sterola, kao i lisnato zeleno povrće poput brokolija i kelja, jabuke i citruse, rekla je dijetetičarka LiAn Vajntraub, prenosi Yahoo.