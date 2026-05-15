Slovački premijer Robert Fico izneo je dramatično upozorenje o mogućnosti novog atentata na političare u toj zemlji, ocenivši da je politička atmosfera i dalje izuzetno opasna i da bi mogla dovesti do nove tragedije.

Govoreći o bezbednosnoj situaciji u Slovačkoj, Fico je rekao da smatra da je verovatnoća novog napada i dalje veoma visoka, posebno zbog, kako tvrdi, agresivne retorike opozicije, atmosfere na protestima i načina na koji pojedini mediji izveštavaju o političkoj sceni.

– Trend vaspitavanja novog teroriste se nastavlja – upozorio je slovački premijer.

Fico nije želeo da spekuliše ko bi mogao biti naredna meta, ali je rekao da postoji ozbiljan rizik da napad bude usmeren ili protiv njega ili protiv nekog člana vladajuće koalicije.

Njegove reči izazvale su snažne reakcije u Slovačkoj, svega godinu dana nakon atentata koji je šokirao Evropu.

Atentat koji je potresao Evropu

Podsetimo, Robert Fico je teško ranjen u maju 2024. godine kada je na njega pucao Juraj Cintula tokom javnog događaja u gradu Handlova.

Napadač je tada ispalio više hitaca u slovačkog premijera, što je izazvalo ogromnu političku i bezbednosnu krizu u zemlji.

Fico je sada izjavio da prema Cintuli ne oseća mržnju niti bes, ali smatra da ga je do zločina dovela atmosfera koja se godinama stvarala u društvu.

– Ne mrzim ga. Ne osećam bes prema njemu – rekao je Fico.

Istovremeno, ocenio je da je sud ispravno postupio kada je napad kvalifikovao kao teroristički akt.

Juraj Cintula je u oktobru 2025. godine osuđen na 21 godinu zatvora zbog pokušaja atentata na slovačkog premijera.

Strah od nove eskalacije

Ficove izjave dolaze u trenutku kada su političke tenzije u Slovačkoj i dalje veoma visoke, uz česte proteste, sukobe vlasti i opozicije i duboke podele u društvu.

Analitičari upozoravaju da je atentat na premijera ostavio ozbiljne posledice na političku scenu zemlje i dodatno radikalizovao javni diskurs.

Fico već mesecima tvrdi da deo opozicije i medija sistematski podstiče atmosferu mržnje prema vladi, dok opozicioni lideri odbacuju takve optužbe i tvrde da premijer koristi atentat za dodatnu političku mobilizaciju.

Šta to znači za Evropu

Napad na Roberta Fica prošle godine bio je jedan od najtežih političkih atentata u Evropi poslednjih decenija i otvorio je pitanje rastuće radikalizacije političke scene širom kontinenta.

Zbog toga su Ficove nove izjave izazvale pažnju i van granica Slovačke, posebno u trenutku kada evropske zemlje beleže porast političkih tenzija, protesta i bezbednosnih incidenata.