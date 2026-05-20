Preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da je otklonjena opasnost zbog pomeranja vertikalne barijere na auto-putu E-763 u tunelu Munjino brdo u smeru ka Beogradu.

Saobraćaj se na toj deonici tunela odvija u dvosmernom režimu u desnoj tunelskoj cevi.

"Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu", navodi se u saopštenju "Puteva Srbije".

(Tanjug)