U Novom naselju u Novom Sadu zabeležen je još jedan slučaj vožnje u suprotnom smeru.

Na snimku, koji je objavljen na Instagram stranici nsuzivo.rs, vidi se kako beli pikap iz suprotnog smera ulazi u kružni tok kod Somborske rampe, na relaciji iz pravca Veternika ka Novom naselju.

Reč je o još jednom u nizu sličnih incidenata širom Srbje, ali i u ovom delu grada, gde se vozila povremeno kreću u pogrešnom smeru i time ugrožavaju bezbednost u saobraćaju.

Podsetimo, nedavno je kod Rume došlo do teške saobraćajne nesreće kada je vozač koji je vozio u kontrasmeru na auto-putu Ruma-Šabac usmrtio sebe i još tri osobe iz drugog vozila.

