Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija pokušava da uvuče Belorusiju u rat protiv Ukrajine i da poseduje detalje razgovora između Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka.

Prema njegovim tvrdnjama, Moskva pojačava pritisak na Minsk kako bi Belorusija učestvovala u „novim aktima agresije“.

– Rusija je uspostavila novi kontakt sa Lukašenkom u pokušaju da ga ubedi da se pridruži novim aktima agresije – rekao je Zelenski nakon sastanka sa ukrajinskim vojnim i obaveštajnim vrhom.

„Imamo detalje razgovora“

Zelenski tvrdi da ukrajinske službe imaju konkretne informacije o komunikaciji između Kremlja i beloruskog rukovodstva.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada raste strah od mogućeg otvaranja novog pravca napada prema severu Ukrajine.

Belorusija već igrala ključnu ulogu

Iako beloruska vojska zvanično nije direktno učestvovala u ratu, Minsk je od početka sukoba pružao logističku i teritorijalnu podršku ruskim snagama.

Sa teritorije Belorusije:

lansirane su rakete i dronovi

krenuo je prvi veliki napad na Kijev

korišćene su vojne baze i infrastruktura

otvoren je severni pravac prema Ukrajini

Granica između Belorusije i Ukrajine duga je više od 1.000 kilometara.

Sprema se nova ofanziva?

Zelenski upozorava da Rusija, nakon problema na istočnom i južnom frontu, razmatra nove ofanzivne operacije u oblastima Kijeva i Černigova.

Prema njegovim rečima, Moskva traži nove načine da probije ukrajinsku odbranu i dodatno destabilizuje region.

Ukrajinski izvori tvrde da bi eventualno uključivanje Belorusije moglo da izazove ozbiljnu eskalaciju sukoba i dodatno podigne tenzije širom Evrope.