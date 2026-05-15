Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija pokušava da uvuče Belorusiju u rat protiv Ukrajine i da poseduje detalje razgovora između Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka.
Prema njegovim tvrdnjama, Moskva pojačava pritisak na Minsk kako bi Belorusija učestvovala u „novim aktima agresije“.
– Rusija je uspostavila novi kontakt sa Lukašenkom u pokušaju da ga ubedi da se pridruži novim aktima agresije – rekao je Zelenski nakon sastanka sa ukrajinskim vojnim i obaveštajnim vrhom.
„Imamo detalje razgovora“
Zelenski tvrdi da ukrajinske službe imaju konkretne informacije o komunikaciji između Kremlja i beloruskog rukovodstva.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada raste strah od mogućeg otvaranja novog pravca napada prema severu Ukrajine.
Belorusija već igrala ključnu ulogu
Iako beloruska vojska zvanično nije direktno učestvovala u ratu, Minsk je od početka sukoba pružao logističku i teritorijalnu podršku ruskim snagama.
Sa teritorije Belorusije:
- lansirane su rakete i dronovi
- krenuo je prvi veliki napad na Kijev
- korišćene su vojne baze i infrastruktura
- otvoren je severni pravac prema Ukrajini
Granica između Belorusije i Ukrajine duga je više od 1.000 kilometara.
Sprema se nova ofanziva?
Zelenski upozorava da Rusija, nakon problema na istočnom i južnom frontu, razmatra nove ofanzivne operacije u oblastima Kijeva i Černigova.
Prema njegovim rečima, Moskva traži nove načine da probije ukrajinsku odbranu i dodatno destabilizuje region.
Ukrajinski izvori tvrde da bi eventualno uključivanje Belorusije moglo da izazove ozbiljnu eskalaciju sukoba i dodatno podigne tenzije širom Evrope.
