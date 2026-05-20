Samo nekoliko dana nakon neuobičajeno hladnog perioda, Evropu će zadesiti potpuni obrt. Kako navodi Severe Weather Europe, razvija se toplotna kupola koja bi mogla da obori rekorde na velikom delu kontinenta.

Snažna toplotna masa razvijaće se iznad severozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Evropi. Sve će se širiti dalje na sever i istok i dominirati većim delom evropskog kontinenta tokom ostatka maja. Temperature bi ponegde mogle biti i preko 30 stepeni već u nedelju i tokom prvih dana sledeće nedelje.

Delovi jugozapadne i zapadne Evrope imaće prve prave vrele dane ove godine. Do početka sledeće nedelje, najtoplije i najanomalnije vazdušne mase biće iznad Španije, Portugala, Francuske, Beneluksa i Ujedinjenog Kraljevstva.

Do sredine sledeće nedelje, širenje će se nastaviti na sever i istok. Temperature će biti od 12 do 16 stepeni iznad proseka za kraj maja, lokalno i više.

Temperature će se ovog meseca postepeno penjati i dostići oko 30 stepeni i u mediteranskom regionu, Italiji, centralnoj Evropi i na Balkanu.

Vreme naredne nedelje

Iako još nije potpuno jasno kolike će biti maksimalne temperature, sledeća nedelja će u svakom slučaju biti neuobičajeno topla za kraj maja.

Kod značajnih i istorijski rekordnih toplotnih talasa u Evropi, toplotna kupola bila je važan faktor. Ona je obično dominantna karakteristika letnjih vremenskih prilika. Fenomen formira veoma topla vazdušna masa u višim slojevima atmosfere, a reč je o vremenskom obrascu koji donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature u područje ispod sebe.

Izraz se koristi kada se široko područje visokog pritiska ustali iznad velikog dela kontinenta. Ako je događaj izuzetno stabilan i ekstreman, obično traje više dana ili nedelja.

Toplotna kupola, objašnjava Severe Weather Europe, funkcioniše poput poklopca na šerpi. Ona zarobljava topao vazduh na svim nivoima ispod sebe, dok se slojevi spuštaju prema tlu.