Na auto-putu „Miloš Veliki“ rano jutros izbegnuta je stravična saobraćajna nesreća, zahvaljujući brzoj reakaciji sistema i aktiviranju hitnog upozorenja preko razglasa, potvrđeno je Tanjugu u Javnom preduzeću „Putevi Srbije“.

Drama se dogodila u gluvo doba noći, između tri i četiri sata ujutru, u blizini Čačka. Bahati ili dezorijentisani vozač je uleteo na auto-put u suprotnom smeru, potpuno ignorisavši jasno postavljenu saobraćajnu signalizaciju u zoni gde se trenutno izvode radovi na putu.

Vozilo se opasno kretalo direktno ka ulazu u tunel „Laz“, što je moglo da dovede do direktnog sudara sa tragičnim posledicama.

Srećom, nadležne službe su odmah uočile opasnost. Automatizovani sistem zaštite u tunelu je momentalno reagovao – upalio se crveni alarm, a preko moćnog razglasa pušteno je hitno audio-upozorenje. Zvučni signali i glasovne poruke uspešno su zaustavili ostatak saobraćaja na samom ulazu u tunel, ali su trgli i samog vozača u kontra smeru. Nakon što je shvatio šta je uradio, on se bezbedno okrenuo na kolovozu, vratio nazad i nastavio kretanje u pravom smeru.

Iz „Puteva Srbije“ još jednom upućuju apel i najoštrije upozorenje svim učesnicima u saobraćaju da striktno poštuju postavljenu signalizaciju, posebno u zonama radova gde su privremene izmene traka česte, kako ne bi ugrozili svoje i tuđe živote.

