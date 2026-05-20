Dobrila Kukolj, bivša zatočenica ustaškog logora Јasenovac i dugogodišnja predsednica banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svetskog rata, preminula je danas u Banjaluci u 94. godini života.

Rođena je 30. jula 1932. godine u selu Međeđa kod Kozarske Dubice, a strahote rata doživela je još kao dete. Sa samo deset godina odvedena je u ustaški logor Јasenovac, gde je provela tri meseca. Tokom rata izgubila je veliki deo porodice, a posledice užasa koje je preživela obeležile su njen čitav život.

I pored teške sudbine, Dobrila Kukolj decenijama je govorila o stradanju srpskog naroda u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i svedočila o zločinima počinjenim u Јasenovcu, kako se takvo zlo nikada ne bi zaboravilo niti ponovilo. Dok joj je zdravlje dozvoljavalo, redovno je posećivala manastir Јasenovac i Spomen-područje Donja Gradina, mesta sećanja na hiljade nevino stradalih ljudi.

Vreme komemoracije i sahrane Dobrile Kukolj biće naknadno saopšteno.

Јasenovac je bio najveći koncentracioni i logor smrti na prostoru NDH tokom Drugog svetskog rata. U njemu su na brutalan način ubijani Srbi, Jevreji, Romi i antifašisti, među kojima je bilo i mnogo dece. Stradanja u Јasenovcu ostala su jedan od najtragičnijih simbola genocida i zločina počinjenih nad srpskim narodom u Drugom svetskom ratu.