Narodna banka Srbije oštro je reagovala nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci i fotografije na kojima pojedinci namerno šaraju i oštećuju novčanice dinara, upozoravajući da će protiv odgovornih biti podnete krivične prijave.

Povod za hitnu reakciju bila je vest objavljena na portalu „Danas“, u kojoj se navodi da pojedinci namerno uništavaju novčanice i takve postupke javno promovišu na internetu.

NBS: Ovo nije umetnost niti sloboda izražavanja

Iz Narodne banke Srbije poručuju da se dinarske novčanice moraju koristiti isključivo za ono čemu služe — obavljanje gotovinskog platnog prometa.

– Prolivanje boje, nesuvislo šaranje po novčanicama i pozivanje građana preko društvenih mreža da rade isto ne može se tretirati ni kao sloboda izražavanja ni kao umetnička kreativnost – navodi NBS.

Dodaju da se takvi postupci smatraju očiglednom zloupotrebom i vređanjem državnih simbola.

Spremaju krivične prijave

Narodna banka Srbije saopštila je da će podneti krivičnu prijavu protiv osobe koja je u konkretnom slučaju identifikovana.

NBS podseća da je i ranije upozoravala da novčanica na kojoj je ispisivan tekst ili koja je namerno oštećena postaje nepodobna za dalji opticaj.

Pozvali se na Krivični zakonik

Prema stavu Narodne banke Srbije, namerno uništavanje i izlaganje poruzi domaće valute moglo bi da se tretira kao krivično delo povrede ugleda Republike Srbije iz člana 173. Krivičnog zakonika.

– Reč je o smišljenom izlaganju poruzi zakonskog sredstva plaćanja u Republici Srbiji – poručili su iz NBS.

Istovremeno su pozvali nadležne organe da preduzmu sve mere kako bi odgovorni bili procesuirani.

Dinar nije igračka

Iz centralne banke upozoravaju da ovakvi potezi direktno utiču na opticaj novca i stvaraju dodatne troškove zbog povlačenja oštećenih novčanica iz upotrebe.

NBS apeluje na građane da ne učestvuju u akcijama koje podstiču uništavanje nacionalne valute i da se uzdrže od svakog oblika namernog oštećivanja novčanica.