Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da će prema novoj proekciji centralne banke inflacija u Srbiji nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 plus-minus 1,5 odsto i u proseku ove godine iznositi 3,6 odsto, kao i da je NBS revidirala projekciju rasta BDP-a naše zemlje za 2026. sa 3,5 na 3,0 odsto.

Centralna banka očekuje da inflacija za ovu godinu iznositi u proseku 3,6 odsto, dok je u prethodnoj projekciji to bilo 3,3 odsto, rečeno je na predstavljanju majskog Izveštaja o inflaciji koji je usvojio Izvršni odbor NBS 7. maja.

Tabakovićeva je rekla da će inflacija u ostatku tekućeg tromesečja i u trećem tromesečju i u proseku iznositi u okviru granica ciljane inflacije, a da je NBS revidirala prognozu privrednog rasta zbog zaoštravanja geopolitičkih tenzija usled rata na Bliskom istoku.

"Istovremeno, zbog uticaja produžene globalne neizvesnosti na investiciono poverenje, još od prošle godine rast ekonomske aktivnosti u 2027. godini revidirali smo sa 5,0 na 4,5 odsto", rekla je Tabakovićeva.

Ona je navela da će znatan rast svetske cene nafte i drugih primarnih proizvoda, u kombinaciji s niskom bazom iz septembra prošle godine usled primene uredbe kojom su marže u trgovini na veliko i malo bile ograničene na 20 odsto, uticati na to da se inflacija krajem tekuće i početkom naredne godine privremeno nađe blago iznad gornje granice cilja.

"Nakon toga, inflacija će usporavati i vratiti se u granice cilja s obzirom na to da je već u drugom tromesečju 2027. u proseku vidimo na gornjoj granici cilja", rekla je Tabakovićeva.

NBS, kaže, nastavak postepenog usporavanja očekuje i u ostatku naredne godine, kao i njeno kretanje u granicama cilja do kraja perioda projekcije.

Dodala je da se rast svetskih cena energenata za sada nije u velikoj meri odrazio na inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede.

Tabakovićeva je navela i da povećani troškovi energije utiču ne samo na direktnu inflaciju putem rasta cena naftnih derivata, već i indirektno preko rasta cena hrane, industrijskih proizvoda i usluga.

"Viši troškovi i smanjeni raspoloživi dohodak stanovništva po tom osnovu odraziće se i na privredni rast. Zato smo, kao i druge centralne banke, korigovali projekciju inflacije naviše, a ekonomsku aktivnost naniže u odnosu na našu projekciju", rekla je Tabakovićeva.

Ona je navela i da u izazovnim vremenima, NBS vodi opreznu monetarnu politiku i u saradnji sa Vladom nastoji i uspeva da očuva makroekonomsku stabilnost.

Prezentaciji prisusustvujee i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Međugodišnja inflacija je u Srbiji povećana sa 2,8 odsto u martu na 3,3 odsto u aprilu, objavio je juče Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine, u odnosu na mart 2026. godine, u proseku su povećane za 0,8 odsto.

U poređenju sa istim mesecom 2025. godine, potrošačke cene u aprilu 2026. godine su povećane 3,3 odsto, a u odnosu na decembar 2025. godine 2,1 odsto, u proseku, navedeno je u saopštenju.