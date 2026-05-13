U trenutnom geopolitičkom okruženju, NBS vodi odgovornu politiku.

Rast cena energenata međutim, utiče indirektno preko rasta cena hrane, industrijskih proizvoda i na privredu, rekla guverner NBS Jorgovanka Tabaković, je na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji.

- Cene hrane su i dalje niže nego ranije. Prestanak Uredbe o maržama, zasada nije imao značajni uticaj na rast cena hrane. Ne očekujemo automatski rast marži - navela je guverner.

MMF je naveo, da je bio primoran da zbog rata na Bliskom istoku revidira prognoze. Tako, i za evrozonu projekcije su nešto nepovoljnije, podsetila je guverner.

Na početku obraćanja, guverner je navela da je ovaj izveštaj "posebno fokusiran na marže", a predstavljanju prisustvuje i ministarka trgovine Jagoda Lazarević.