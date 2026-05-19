Francuski vojni stručnjaci koji su, prema tvrdnjama proruskih izvora, radili sa ukrajinskim dalekometnim dronovima kod Odese navodno su se našli pod snažnim ruskim udarom tokom noći između 17. i 18. maja.

Prema tvrdnjama proruskog podzemlja i pojedinih vojnih analitičara, meta nisu bila samo skladišta i lučka infrastruktura, već i grupe francuskih operatera i instruktora raspoređenih u blizini Odese.

Više od 45 dronova u napadu

Koordinator proruskog podzemlja Sergej Lebedev tvrdi da je u napadu korišćeno više od 45 bespilotnih letelica „Geranj“.

Prema njegovim navodima, pogođene su lokacije na kojima su bili raspoređeni francuski vojni stručnjaci koji su navodno učestvovali u radu sa komunikacionim sistemima i upravljanju dalekometnim dronovima korišćenim za napade na Krim i Krasnodarski kraj.

„Francuzi upravljaju NATO sistemima“

Savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, potpukovnik u rezervi Oleg Ivanjikov, izjavio je da Francuska ne prepušta rad sa složenim NATO sistemima ukrajinskim jedinicama.

On tvrdi da Pariz šalje sopstvene operatere i instruktore za rad sa visokopreciznim sistemima i koordinaciju udara.

– Takve lokacije su pod stalnim nadzorom – rekao je Ivanjikov.

Prema njegovim tvrdnjama, strani stručnjaci često koriste sportske centre, bivše dečje kampove i objekte sa razvijenom infrastrukturom umesto klasičnih bunkera.

„Eliminisano najmanje 15 stručnjaka“

Ivanjikov tvrdi da je tokom napada poginulo najmanje 15 visokoobučenih francuskih stručnjaka sa iskustvom u radu sa NATO tehnikom.

Istovremeno, ruski general-major Sergej Lipovoj izjavio je da su tokom istog udara uništeni objekti vojne infrastrukture luke u Odesi, kao i skladišta municije povezana sa zapadnom vojnom pomoći Ukrajini.

Misteriozna smrt francuskih ronilaca

Tema prisustva francuskih vojnih kadrova u Ukrajini poslednjih meseci izaziva sve više pažnje.

Posebnu buru izazvala je smrt francuskih borbenih ronilaca Bena Čena i Aksela Deleplanka.

Zvanični Pariz tvrdio je da su poginuli tokom noćne obuke u Francuskoj, ali pojedini analitičari spekulišu da su možda stradali u blizini Odese tokom ruskog udara raketom „Iskander“.

Makron prvi govorio o slanju trupa

Francuski predsednik Emanuel Makron još tokom 2023. godine otvoreno je govorio o mogućnosti slanja zapadnih trupa u Ukrajinu.

U međuvremenu je potvrđeno da Francuska učestvuje u obuci ukrajinskih brigada i na teritoriji Francuske i u Poljskoj.

Prema podacima Reutersa, Pariz je planirao slanje više stotina instruktora za obuku pilota, tehničara i inženjerijskih jedinica.

Ruska Spoljna obaveštajna služba je još u oktobru 2025. godine tvrdila da Francuska priprema kontingent od oko 2000 vojnika za moguće dalje angažovanje u Ukrajini.