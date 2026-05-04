Kako podsećaju, Srbija je u maju prošle godine postala članica SEPA, čime je omogućeno uključivanje domaćih pružalaca platnih usluga u pojedinačne SEPA platne šeme, pre svega u SEPA Credit Transfer, odnosno SEPA transfer odobrenja.

U NBS je Tanjugu rečeno da je Evropski platni savet u prethodnom periodu odobrio prijave za pristupanje ovoj platnoj šemi koje su podnele centralna banka i 18 poslovnih banaka u Srbiji, a od 10. aprila 2026. oni su i zvanično upisani u registar učesnika.

Prema očekivanjima centralne banke Srbije, pomenute banke biće spremne od 5. maja za izvršavanje plaćanja za građane i privredu u okviru SEPACredit Transfer platne šeme, odnosno korisnici platnih usluga iz Srbije biće u mogućnosti da vrše plaćanja odnosno naplate posredstvom navedene SEPA platne šeme od pomenutog datuma.

NBS će, u ulozi pružaoca platnih usluga za korisnike budžetskih sredstava, takođe biti tehnički i operativno spremna od 5. maja da izvršava plaćanja u okviru SEPA Credit Transfer platne šeme. U NBS naglašavaju da članstvo u SEPA sistem donosi brojne prednosti, i za građane i za privredu, uključujući brže transakcije i niže troškove, što je posebno značajno za doznake iz inostranstva i poslovanje kompanija sa partnerima širom Evrope.

Dodaju i da domaće banke trenutno završavaju tehničko i organizaciono usklađivanje sa SEPA pravilima, uključujući prilagođavanje sistema i pristup kliring i poravnavajućim infrastrukturama.

"U toku su i završne pripreme novih tarifnika, koji će sadržati cene usluga obavljanja SEPA transakcija i očekuje se da će visina naknada koje će domaće banke naplaćivati klijentima za izvršavanje SEPA transakcija biti konkurentna sa zemljama regiona, kao i da će biti značajno povoljnija od naknada koje se trenutno naplaćuju za obavljanje transakcija u evrima sa zemljama koje su članice SEPA", kazali su u NBS-u.

Ipak, kako navode, treba imati u vidu da će domaće banke ovakve transakcije obavljati preko posredničkih banaka iz inostranstva, što može uticati na konačnu visinu naknade svake od banaka, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni pre početka izvršavanja SEPA transakcija.

NBS naglašava da bi veća brzina i efikasnost obavljanja transakcija u evrima, koju zahvaljujući jedinstvenim standardima i pravilima nudi SEPA sistem, mogla pozitivno da utiče na rast i razvoj međunarodne trgovine, omogućavajući kompanijama brže i efikasnije izmirivanje obaveza prema dobavljačima, ali i prijem sredstava od partnera koji posluju u zemljama područja SEPA.

Podseća se da su u prvoj fazi pristupanja SEPA platnim šemama, banke iz Srbije podnele prijave za pristupanje SEPA Credit Transfer platnoj šemi, dok se u narednim fazama očekuje postepeno pristupanje banaka i SEPA Instant Credit Transfer platnoj šemi, koja će omogućiti gotovo trenutno izvršavanje platnih transakcija u evrima. Kako ističu, dinamika tog procesa zavisi od spremnosti evropskih banaka da omoguće ovu uslugu učesnicima iz Srbije.

"Imajući u vidu nesporan značaj SEPA plaćanja, u smislu sigurnosti i nižih troškova, od banaka se očekuje da korisnicima platnih usluga prioritetno ponudi izvršavanje platnih transakcija putem SEPA platne šeme, kad god su za to ispunjeni uslovi", kazali su u centralnoj banci Srbije.

NBS navodi i da bi banke trebalo da obezbede i adekvatno informisanje korisnika platnih usluga o mogućnostima i prednostima korišćenja SEPA sistema plaćanja, imajući u vidu da ovaj sistem omogućava efikasnije i povoljnije izvršavanje plaćanja u evrima unutar područja SEPA.

Naglašavaju i da će platne transakcije u valutama koje nisu evro, kao i transakcije koje se izvršavaju prema zemljama koje nisu članice SEPA područja, nastaviti da se realizuju posredstvom SWIFT sistema.

