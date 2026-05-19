Vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu, general Aleksus Grinkevič, potvrdio je da će Sjedinjene Američke Države povući 5.000 vojnika iz Evrope, uključujući deo snaga iz Nemačke i planirane jedinice koje su trebalo da budu raspoređene u Poljskoj.

Vest je izazvala veliku pažnju u NATO krugovima jer dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Zapada i Rusije.

Trampova odluka sada i zvanično potvrđena

General Grinkevič je na konferenciji za medije rekao da se povlačenje odnosi na 5.000 vojnika, što je ranije najavio Donald Tramp.

Prema njegovim rečima, značajan deo povučenih snaga dolazi iz oklopne borbene brigade koja se vraća iz Nemačke.

Istovremeno je potvrđeno da je otkazano i ranije planirano raspoređivanje artiljerijsko-raketnog bataljona u Poljskoj.

Haos u Poljskoj zbog otkazane rotacije

Otkazivanje rotacije američkih snaga u Poljskoj izazvalo je veliku zabunu među poljskim vojnim i političkim vrhom.

Poljska je prethodnih godina važila za jednu od ključnih tačaka NATO prisustva na istočnom krilu Alijanse, zbog čega je odluka Vašingtona izazvala brojna pitanja.

„Evropa sada ima više svojih kapaciteta“

Objašnjavajući razloge povlačenja, Grinkevič je rekao da se bezbednosna situacija u Evropi promenila.

Prema njegovim rečima, Poljska i baltičke države značajno su ojačale svoje kopnene borbene kapacitete, pa NATO sada raspolaže mnogo većim sposobnostima nego ranije.

– Zadovoljan sam trenutnim rasporedom snaga – rekao je komandant NATO-a.

Menja li se američka strategija?

Odluka o povlačenju dela američkih trupa ponovo je otvorila pitanje dugoročne strategije Vašingtona prema Evropi i NATO saveznicima.

Analitičari upozoravaju da bi ovakav potez mogao biti signal da SAD žele da deo bezbednoskog tereta prebace na evropske članice Alijanse.

U isto vreme, mnogi smatraju da će Moskva pažljivo pratiti svako smanjenje američkog vojnog prisustva u Evropi.