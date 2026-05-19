Porodica iz Srbije preselila se u Hrvatsku, u Jastrebarsko pre nekoliko godina, a njihova deca postala su žrtve vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi "Ljubo Babić" i to samo zato što su Srbi!

Ove informacije objavila je na Tiktoku Helena Ančić iz Udruženja "Roditelji za decu" koje se bori protiv zataškavanja vršnjačkog nasilja.

- Porodica koja se doselila u Jastrebarsko pre par godina. Najstariji sin tada je išao u 5. razred, drugi sin četvrti razred, a treći je išao u 3. razred osnovne škole. Najstariji sin je bio malo jači. Ispočetka je sve bilo u redu, u školi su svi bili ljubazni, nudili pomoć - ispričala je Ančićeva.

Kako je vreme prolazilo, deca su bila sve povučenija i popustili su u školi.

- Roditeljima nije bilo jasno, deca su oduvek volela školu, bili su odlikaši, oduvek je majka s decom o svemu pričala, uvek su joj se povjeravali. A sad odjednom, tišina. Dok napokon najstariji sin nije rekao kako ih u školi vređaju da su Srbi, "četnici", "debeli", "svinja". Od najstarijeg sina razredni starešina stvarno je pokušao pomoći, ali ništa se nije menjalo - navela je ona.

Uvrede su postajale sve gore.

- Majka je išla opet u školu da bi joj rekli: "To je dečije, pričaćemo sa njima". Najstariji sin je prestao da jede, a raste. Išli su kod psihologa, poslali je na tematsku obradu, sin je bio 7. razred, na granici anoreksije - navela je ona, potom je ispričala za još jedan slučaj:

- Profesorka fizičkog te škole nam je pisala u inboks, te je poslala video majke koja je prijavila nasilje prošli put, i rekla je: "Pa na temelju čijih informacija ste vi oblatili školu i profesore?" Znači, profesorka koja radi u školi i predaje deci je išla prozivati nama u inboks majku zlostavljane devojčice - nastavila je da nabraja primere nasilja u pomenutoj školi.

Ančićeva navodi da joj je direktorka škole pretila tužbom.

- Rekla je da će me tužiti njena ćerka koja je advokatica, tačnije mene i udruženje zato što iznosimo nasilje koje oni zataškavaju. Sve ove slučajeve koje sam skupila ćemo prijaviti svim inspekcijama. Žalosno je što direktori gledaju na koji način da zaustave mene, ali ne gledaju način na koji bi mogli popraviti situaciju u svojim školama - naglasila je ona u svom obraćanju.

Oglasilo se i Nastavničko veće Osnovne škole "Ljubo Babić", navodeći da je Udruženje "Roditelji za decu" iznelo niz netačnih i "iskrivljenih informacija".

- Škola ne beži od činjenice da ima problema, neprimerenog ponašanja učenika, različitih oblika nasilja i drugih poteškoća koje čine život škole, no škola postupa u skladu s Pravilnikom o donošenju pedagoških mera, važećim protokolima i propisima. U školi se provode Preventivni programi, radionice, savetovanja s učiteljima, učenicima i roditeljima - navode iz škole.

Dodaju da su u cilju promene neprimerenog ponašanja učenika donete pedagoške mere, kao i da su podnete prijave policiji i Centru za socijalni rad, a izdata su i četiri rešenja o privremenom udaljavanju sa nastave u trajanju od osam dana, a u skladu sa Zakonom je, kako navode, pokrenut i postupak za premeštaj učenika u drugu školu.

- Obavljen je velik broj savetodavnih razgovora s učenicima i roditeljima, u nekim situacijama su dane upute roditeljima da potraže pomoć u Poliklinici za zaštitu dece grada Zagreba, kod školskog lekara, porodičnim centrima, te su učenici upućeni po potrebi na timske obrade. Zbog zaštite podataka i u interesu učenika škola ne može javno iznositi podatke o provedenim postupcima - navodi se u saopštenju.

Ipak, nije precizirano na koji slučaj nasilja se preduzete mere odnose.

- Još jednom napominjemo da škola postupa u skladu sa mogućnostima i važećim propisima - dodali su.

