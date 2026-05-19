Prvog radnog dana ukrao 200.000 dinara: Mladić posle obuke opljačkao kladionicu, a kada su saznali razlog, svi se šokirali!

Rad u kladionicama često nosi priče o velikim dobicima, izgubljenim tiketima i ljudima na ivici finansijskog ponora. Međutim, jedna anonimna ispovest bivšeg radnika kladionice otkriva koliko dugovi i kamata mogu da odvedu čoveka u očajničke poteze.

Kako je napisao u svojoj ispovesti na platformi Reddit, tokom rada u kladionici dobio je zadatak da obuči mlađeg kolegu za osnovne poslove, što je podrazumevalo kucanje tiketa i rad sa aparatima za uplatu.

"Došao je mlađi dečko kod mene na obuku. Pokazivao sam mu kako funkcionišu tiketi i uplate na aparatima. Delovao je sasvim normalno", prisetio se.

Opljačkao kladionicu

Međutim, već na kraju prvog radnog dana usledio je šok.

"Ukrao je iz sefa 200.000 dinara", tvrdi bivši radnik.