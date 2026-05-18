Uprava policije (UP) zabranila je koncert Mirka Pajčina poznatijeg kao Baja Mali Knindža, za koji je organizator tražio odobrenje za okupljanje 21. maja u Pljevljima.

Iz UP je i zvanično saopšteno da je koncert Pajčina zabranjen.

U saopštenju se navodi da je Regionalnom centru bezbednosti "Zapad", Odeljenju bezbednosti Pljevlja, 14. maja 2026. godine podneta prijava za održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova.

- Postupajući po predmetnoj prijavi, Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbednosnih razloga - navode crnogorske ustaše.

Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj istakao je odgovornost Srba u Vladi Crne Gore i rekao da moraju da podnesu ostavke posle ovakvog čina.

- U Crnoj Gori je opet ustaška vlast preuzela kontrolu nad drzavom bez obzira sto u vladi imaju i Srbe, ali oni su manji od makovog zrna. Ako ne podnesu ostavku posle zabrane koncerta Baje Malog Knindže mogu slobodno vise i da se ne zovu Srbima - kazao je Šešelj za alo.rs