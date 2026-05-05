Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosiće u sredu, 6. maja, 117,3773 dinara, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). U odnosu na prethodni dan, kurs ostaje praktično nepromenjen, što ukazuje na nastavak stabilnosti domaće valute.

Prema podacima centralne banke, dinar je na istom nivou kao i pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou zabeležio blago slabljenje od 0,1 odsto. Isti trend važi i u odnosu na početak godine, gde nije bilo značajnijih oscilacija.

Odnos prema dolaru beleži pomake

Kada je reč o američkom dolaru, indikativni kurs dinara u utorak je porastao za 0,2 odsto i iznosi 100,3528 dinara za dolar.

Na mesečnom nivou dinar je ojačao za 1,5 odsto u odnosu na dolar, dok je na godišnjem nivou jači za 3,1 odsto. Ipak, od početka godine zabeležen je blag pad od 0,4 odsto.

Šta to znači

Ovi podaci ukazuju na relativno stabilno kretanje kursa dinara, bez većih oscilacija u odnosu na ključne svetske valute. Stabilnost kursa prema evru posebno je značajna za građane i privredu, jer većina finansijskih obaveza i transakcija u Srbiji vezana je upravo za evropsku valutu.

Blagi pomaci u odnosu na dolar mogu biti posledica globalnih ekonomskih kretanja i promena na međunarodnim tržištima.

U narednom periodu očekuje se nastavak ovakvog trenda, uz pažljivo praćenje globalnih finansijskih tokova i monetarne politike vodećih ekonomija.