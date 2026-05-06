"Dina karticom, takođe bez provizije, na šalterima Uprave, moguće je platiti porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika", navedeno je u saopštenju NBS.

Na šalterima Uprave za trezor Dina karticom mogu se, uz niske provizije, izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava - onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi preduzeća JKP "Infostan tehnologije", JKP "Informatika" Novi Sad, Telekom a.d. i slično), navedeno je u saopštenju NBS.

Neplaćanje povlači kaznu i kamatu

Prema Zakonu o porezima na imovinu ova obaveza se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto. Pored zatezne kamate, poreski obveznici mogu biti i prekršajno kažnjeni zbog neplaćanje svojih obaveza. Sankcija za ovaj vid prekršaja iznosi 5.000 dinara za fizička lica.

Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju. Visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji. Opštine i gradovi određuju zone i prosečne cene kvadratnog metra prema podacima o prometu nepokretnosti.

Porez na imovinu plaća se u četiri rate. Rok za plaćanje prve rate bio je 14. februar, za drugu je 15. maj, a za treću 14. avgust, dok četvrta rata dospeva 14. novembra.

