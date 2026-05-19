Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu u punom je jeku, a štand Kompanije „Dunav osiguranje“, koja je ove godine generalni sponzor, posetila je visoka državna i privredna delegacija iz zemlje i regiona. Na štandu ih je dočekao Branislav Trifunović, predsednik Izvršnog odbora Kompanije sa saradnicima, i u sadržajnom razgovoru informisao ih o aktivnostima i rezultatima Kompanije u segmentu poljoprivrede.

Kompanija „Dunav osiguranje“ učestvuje sa oko 40 odsto na tržištu osiguranja useva i plodova i životinja, te time potvrđuje lidersku poziciju u osiguranju poljoprivrede u Srbiji, istaknuto je na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Fokus Kompanije „Dunav osiguranje“ ostaje na brzoj, efikasnoj i pouzdanoj podršci poljoprivrednicima, istakao je Miloš Obrenović, šef Službe za koordinaciju u osiguranju poljoprivrede u Kompaniji „Dunav osiguranje“.

„U poslednjih deset, a naročito u poslednjih pet godina, klimatske promene i sve učestaliji rizici poput grada, prolećnog mraza, suše, poplava i olujnih nepogoda, uključujući i superćelijske oluje, prouzrokovali su velike štete u poljoprivredi. Kompanija ’Dunav osiguranje’ nadoknadila je te štete svojim osiguranicima u iznosu od čak 7,5 milijardi dinara samo u poslednjih pet godina. Na taj način osiguranje je dobilo novu dimenziju. Kvalitetom usluga i brzom isplatom šteta čuvamo postojeće i stičemo nove klijente“, izjavio je Obrenović.

Obrenović je istakao da „Dunav osiguranje“ nastavlja da prilagođava svoje usluge kako bi izašlo u susret potrebama poljoprivrednika, nudeći povoljnije i fleksibilnije uslove osiguranja. Stoga su kreirani i posebni paketi osiguranja namenjeni poljoprivrednicima, s ciljem sveobuhvatnije zaštite gazdinstava i poljoprivredne proizvodnje.

„Tokom maja, nosioci poljoprivrednih gazdinstava i članovi njihovih domaćinstava mogu ostvariti i dodatne pogodnosti – 10 odsto popusta na kasko osiguranje motornih vozila, kao i 15 odsto popusta na pakete osiguranja imovine ’čuvar kuće’, uz uslov da zaključe polisu osiguranja useva i plodova ili osiguranja životinja. Time se dodatno zaokružuje zaštita proizvodnje gazdinstava i domaćinstava“, naglasio je Obrenović.

Pored promotivnih aktivnosti, nastup Kompanije obeležilo je i jačanje poslovnih partnerstava. Na štandu „Dunav osiguranja“ potpisan je ugovor o saradnji s kompanijom KITE d. o. o, zvaničnim zastupnikom poljoprivredne mehanizacije „John Deere“. Naime, zaključene su dve polise koje obuhvataju kompletno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih bolesti, kao i polisa osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja.

Kompanija „Dunav osiguranje“ obezbedila je gratis polise osiguranja od auto-odgovornosti i kasko osiguranja za dobitnika traktora „John Deere“, koji daruje Kompanija KITE d. o. o. u nagradnoj igri posetiocima Sajma poljoprivrede.

Sve informacije o sajamskim pogodnostima zainteresovani mogu dobiti na štandu „Dunav osiguranja“ u Master centru, na više od 600 prodajnih mesta širom zemlje, putem besplatnog info-telefona 0800 386 286 ili na sajtu www.dunav.com.