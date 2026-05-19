Iako smo već duboko zagazili u proleće i svi uveliko razmišljaju o letnjoj sezoni, priroda je rešila da nas još jednom potpuno iznenadi.
Umesto prolećnog sunca, u ski centru Brezovica danas je ponovo pao sneg.
Ovaj nesvakidašnji prizor još jednom je dokazao nepredvidivost prirode u planinskim predelima.
Posetioci Brezovice dobili su priliku da svedoče pravoj zimskoj idili u mesecu u kom se sneg retko viđa.
Podsetimo, pre dva dana na vrhu Besne Kobile zabeležena je snežna mećava.
Sneg je istog dana zabeleo i Kopaonik.
