Ministarstvo odbrane saopštilo je večeras da je u vojnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Centralnoafričke Republike (CAR) realizovana redovna zamena glavnog dela kontingenta Vojske Srbije, koji čine načelnik sanitetske službe u misiji i medicinski tim.

Kako se navodi, angažovanje je završio šestočlani medicinski tim koji je u zoni operacije bio od kraja oktobra prošle godine i za to vreme, srpski lekari i medicinski tehničari uspešno su realizovali sve dodeljene zadatke, čime su zavredeli priznanja i najviše ocene od strane pretpostavljenih u komandi misije i potvrdili ugled sanitetske službe Vojske Srbije u međunarodnom okruženju.

Naglašava se da je novi kontingent Vojske Srbije u ovu afričku zemlju upućen prošle nedelje i narednih šest meseci će, kao i prethodni, izršavati zadatke u domenu sanitetske podrške obuke, preventivne medicinske zaštite i lečenja povređenih i obolelih pripadnika međunarodnih snaga stacioniranih u kampu Moana u glavnom gradu CAR, Bangiju.

Ministarstvo odbrane podseća da je od 2016. kada je Vojska Srbije započela učešće u vojnoj operaciji Evropske unije u CAR, u ovoj misiji angažovano više od 170 lekara i medicinskih tehničara na dužnostima u komandi i sanitetskom timu.

"Učešćem u mirovnim operacijama, kako EU tako i Ujedinjenih nacija (UN), Vojska Srbije daje doprinos očuvanju mira u svetu i jačanju ugleda naše zemlje, i istovremeno potvrđuje svoju sposobnost da angažuje snage i resurse u međunarodnom okruženju", piše u saopštenju.