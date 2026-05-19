Veselje koje je trebalo da bude najlepši dan za jednu porodicu pretvorilo se u pravi haos na svadbi koja je nedavno održana u selu nadomak Kragujevca, kada je, prema rečima gostiju, došlo do žestoke svađe između mlade i njene svekrve - i to nasred sale, pred više od 200 zvanica!

Kako pričaju ljudi koji su se našli na veselju, problemi su navodno počeli još tokom prepodneva, kada se svekrvi nije dopalo kako je organizovano posluženje za njene rođake, ali je prava drama izbila tek tokom večere.

"Sve je delovalo normalno, muzika je svirala, gosti igrali, a onda je odjednom nastala tišina.Mlada je prišla stolu gde je sedela svekrva i počela je rasprava. U početku su samo tiše pričale, a onda su krenule međusobne prozivke," tvrdi jedan od gostiju.

Prema njegovim rečima, situacija je eskalirala kada je svekrva navodno zamerila snajki što "nije dovoljno pažnje posvetila mladoženjinoj familiji".

"U jednom trenutku svekrva je rekla: "Ovo nije način da uđeš u kuću mog sina", a mlada joj je odgovorila da "nije došla u ničiju kuću nego da gradi svoj dom". Posle toga je nastao potpuni haos," priča sagovornik.

Gosti tvrde da je muzika prestala da svira, dok su članovi porodice pokušavali da smire dve žene koje su se glasno svađale. Navodno je i mladoženja nekoliko minuta bezuspešno pokušavao da smiri situaciju, dok su pojedini rođaci izveli uplakanu mladu iz sale.

"Ljudi su ostali u šoku. Neki su pokušavali da nastave veselje, drugi su izlazili napolje i prepričavali šta se desilo. Priča se da je sve kulminiralo zbog ranijih nesuglasica koje su dugo tinjale - kaže jedna gošća.

Iako se u jednom trenutku čak pronela priča da će svadba biti prekinuta, mladenci su se kasnije ipak vratili u salu, a muzika je nastavljena posle skoro sat vremena pauze.

"Bilo je baš neprijatno. Nikad nisam video da se na svadbi toliko ljudi okrene i gleda u jedan sto u potpunoj tišini," rekao je jedan od zvanica.

Do kraja večeri atmosfera se donekle smirila, ali gosti kažu da će se o ovoj svadbi još dugo pričati po Šumadiji.

