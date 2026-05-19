U večerašnjem izvlačenju igre na sreću Loto izvučena je sedmica vredna čak 800.000 evra, a Srbija već bruji o misterioznom dobitniku koji je preko noći postao milioner u domaćoj valuti.

Dobitna kombinacija brojeva koja je donela ogromno bogatstvo glasi:

7, 17, 26, 33, 14, 22, 24

Prema informacijama organizatora igre, srećni listić uplaćen je u Pančevu.

Pančevo dobilo novog milionera?

Vest o ogromnom dobitku brzo se proširila društvenim mrežama, dok mnogi već pokušavaju da pogode ko bi mogao biti srećni dobitnik.

Osvojeni iznos od 800.000 evra predstavlja jedan od većih loto dobitaka u poslednjem periodu, zbog čega je večerašnje izvlačenje izazvalo ogromnu pažnju širom Srbije.

Za sada nije poznato da li se dobitnik već javio Lutriji Srbije.

Brojevi promenili nečiji život

Sedmica je mnogima san, ali je večeras nekome iz Pančeva postala stvarnost.

Građani već komentarišu da je jedan listić zauvek promenio nečiji život i da je moguće da je novi milioner dobitnu kombinaciju uplatio potpuno slučajno.