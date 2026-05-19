Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Od oktobra školarine skuplje i do 10.000 dinara: Ovi fakulteti su digli cene, jedan prednjači - detaljni spisak

Sedam fakulteta Univerziteta u Beogradu povećalo je školarine za narednu akademsku godinu, a najskuplja od 300.000 dinara i dalje ostaje na Arhitektonskom fakultetu

 
Autor:  Milica Krstić
19.05.2026.16:00
0
Od oktobra školarine skuplje i do 10.000 dinara: Ovi fakulteti su digli cene, jedan prednjači - detaljni spisak
Politički aktivista priznao šta misli o Kosovu i Metohiji! Za njega je to "neko pitanje"... (VIDEO) Politički aktivista priznao šta misli o Kosovu i Metohiji! Za njega je to "neko pitanje"... (VIDEO)
Prethodna vest
Kako ukloniti mastilo od hemijske sa kauča? Jedna od najupornijih mrlja se čisti vrlo lako Kako ukloniti mastilo od hemijske sa kauča? Jedna od najupornijih mrlja se čisti vrlo lako
Sledeća vest

Sedam fakulteta Univerziteta u Beogradu podiglo je cene školarina za narednu akademsku godinu!

Poskupljenje iznosi od 1.000 do najviše 10.000 dinara i u skladu je sa stopom inflacije.

Od ukupno 31 fakulteta u sastavu Beogradskog univerziteta, školarinu su odlučili da povećaju Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Ekonomski, Pravni, Filološki, Tehnički fakultet u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, potvrđuju ovogodišnji konkursi za upis studenata objavljeni na sajtu Univerziteta.

Arhitektonski najskuplji

Najviša školarina kao i prethodne godine ostaje na Arhitektonskom fakultetu i iznosi 300.000 dinara. Školarina na Filološkom fakultetu, prema podacima konkursa, porasla je za 1.000 dinara - sa 119.000 skočila je na 120.000 za 60 ESPB bodova.

Ekonomski fakultet je takođe korigovao cenu naknade za studiranje, koja je sa ovogodišnjeg ranga od 112.479 do 147.999 dinara povećana na od 115.853 do 152.400, u zavisnosti od broja ostvarenih bodova.

Slično poskupljenje beleži se i na Pravnom fakultetu, gde će sadašnji studenti i brucoši koji budu na samofinansiranju godinu umesto 114.000 plaćati 117.000 dinara, tj. 3.000 dinara više.

Mašinski fakultet je podigao školarinu za program Mašinsko inženjerstvo sa 108.000 na 111.000 dinara, dok je cena za program Informacione tehnologije u mašinstvu ostala nepromenjena i iznosi 180.000 dinara.

Nešto veći skok školarine je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, gde će akademci umesto 150.000 naredne godine plaćati 156.000. Na listi poskupljenja je i Fakultet organizacionih nauka, koji beleži povećanje sa 171.000 na 180.000 dinara iliti pet odsto.

Školarina za narednu godinu je najviše skočila na Tehničkom fakultetu u Boru, gde će samofinansirajući studenti umesto 60.000 od oktobra plaćati 70.000 dinara iliti 10.000 dinara više. Fakultet političkih nauka još nije objavio konkurs, a kako nezvanično saznajemo, školarine neće podizati.

- Senat Univerziteta ne može da utiče na poskupljenja školarine, odluku o tome donosi savet svakog fakulteta pojedinačno. Sva poskupljenja su u skladu sa inflacijom - navodi naš izvor.

Država vraća

Podsetimo, izmenama Zakona o visokom obrazovanju od marta prošle godine, država refundira polovinu školarine studentima koji prvi put upisuju godinu studija. Povraćaj sredstava radi se dva puta godišnje, a pravo na refundaciju važi za jedan studijski program po stepenu studija.

Ministarstvo prosvete je krajem aprila započelo isplatu sredstava za tekuću akademsku godinu. Za ove namene opredeljene su četiri milijarde dinara, a za prošlu školsku godinu već su isplaćene više od 2,3 milijarde dinara za gotovo 54.000 studenata. Zaključno sa 20. aprilom povraćaj je izvršen i za 1.005 studenata u ukupnom iznosu od oko 27,6 miliona dinara, čime je proces refundacije za školsku 2024/25. godinu završen.

Fakulteti koji su povećali školarinu

  • Fakultet Stara školarina Nova školarina
  • Filološki fakultet 119.000 120.000
  • Ekonomski fakultet 112.479-147.999 115.853-152.400
  • Pravni fakultet 114.000 117.000
  • Mašinski fakultet, smer Mašinsko inženjerstvo 108.000 111.000
  • Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja 150.000 156.000
  • Fakultet organizacionih nauka 171.000-180.000
  • Tehnički fakultet Bor 60.000-70.000

* Iznosi su u dinarima

Alo.rs/Kurir.rs

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
fakultet školarina

Povezane vesti

"Fakultet je završila klečeći...." Skandalozne tvrdnje o tajnim radnjama Stanije Dobrojević u spoljnom svetu!
Youtube
Šok!

"Fakultet je završila klečeći...." Skandalozne tvrdnje o tajnim radnjama Stanije Dobrojević u spoljnom svetu!

23:00 | 0
Maše diplomom državnog fakulteta, a ovo je istina o obrazovanju Jovane Jeremić
Aloonline.ba | Printscreen/Youtube
Saznalo se

Maše diplomom državnog fakulteta, a ovo je istina o obrazovanju Jovane Jeremić

14:20 | 0
ATINA TOŠIĆ SE SELI IZ SRBIJE Duško sve finansira!
Foto: Printscreen | Instagram
ovo su detalji

ATINA TOŠIĆ SE SELI IZ SRBIJE Duško sve finansira!

14:20 | 0
NOVAC LEŽE NA RAČUNE OVE GRUPE GRAĐANA: Evo kako da dobijete 50 odsto školarine nazad
Foto: Shutterstock
SPREMITE SE

NOVAC LEŽE NA RAČUNE OVE GRUPE GRAĐANA: Evo kako da dobijete 50 odsto školarine nazad

07:03 | 0
Selaković: Pomoći ću da se formira Fakultet srpskih studija
Foto: Alo | Prinstcreen
Zvali Albanca na dan Fakulteta

Selaković: Pomoći ću da se formira Fakultet srpskih studija

15:10 | 0
Komentari (0)

Društvo

Posle pljuskova i snega temperatura skače na 25 stepeni: Stiže novi talas nepogoda od ovog datuma - detaljna prognoza do kraja meseca
Foto: Aloonline

Posle pljuskova i snega temperatura skače na 25 stepeni: Stiže novi talas nepogoda od ovog datuma - detaljna prognoza do kraja meseca

17:09 | 0
Kazna do 500 evra: Crnogorsko letovalište uvodi stroga pravila za turiste
Foto: Unsplash

Kazna do 500 evra: Crnogorsko letovalište uvodi stroga pravila za turiste

16:46 | 0
Prvog radnog dana ukrao 200.000 dinara: Mladić posle obuke opljačkao kladionicu, a kada su saznali razlog, svi se šokirali!
Foto: Unsplash

Prvog radnog dana ukrao 200.000 dinara: Mladić posle obuke opljačkao kladionicu, a kada su saznali razlog, svi se šokirali!

16:34 | 0
Podrška poljoprivrednicima i jačanje strateških partnerstava
Pakt studio

Podrška poljoprivrednicima i jačanje strateških partnerstava

16:27 | 0
Haos na svadbi kod Kragujevca! Svekrva i mlada se posvađale pred 200 zvanica, prestala muzika, a onda je usledio šok!
Foto: Freepik

Haos na svadbi kod Kragujevca! Svekrva i mlada se posvađale pred 200 zvanica, prestala muzika, a onda je usledio šok!

16:12 | 0
Sajber-kriminal postao ozbiljna pretnja: Banke i država digle uzbunu zbog novih digitalnih prevara
Foto: Printscreen | Photo: Марина Јанчевић.

Sajber-kriminal postao ozbiljna pretnja: Banke i država digle uzbunu zbog novih digitalnih prevara

15:25 | 0
Značajna ulaganja u prvom tromesečju 2026. godine! NIS investirao 4,9 milijardi dinara u istraživanje nafte i gasa
Foto NIS

Značajna ulaganja u prvom tromesečju 2026. godine! NIS investirao 4,9 milijardi dinara u istraživanje nafte i gasa

15:01 | 0
U Srbiji preko 120.000 stanova bez vlasnika! Evo kako jedan od njih može da pripadne vama
Foto: Unsplash

U Srbiji preko 120.000 stanova bez vlasnika! Evo kako jedan od njih može da pripadne vama

14:34 | 0
Zna se kad stižu pljuskovi: Objavljena detaljna prognoza za sutra i naredne dane
Foto: Tanjug | MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Zna se kad stižu pljuskovi: Objavljena detaljna prognoza za sutra i naredne dane

12:30 | 0
Obeležen Dan opštine Knjaževac: Marku Popadiću uručena Majska nagrada
Foto: Privatna arhiva

Obeležen Dan opštine Knjaževac: Marku Popadiću uručena Majska nagrada

11:48 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

0min

Tramp postavio rok Iranu?! „Udari mogu da krenu svakog trenutka“

4min

"Rastali smo se, spakovao sam kofere, molila me je da ne idem" Aleksandra Prijović ostavljena

6min

Jedan sastojak mnogi preskaču a zbog njega su pljeskavice sočne i meke 

7min

"Nožem na one koji misle drugačije" Vučević se oglasio nakon stravičnog blokaderskog napada

9min

Voditelji doživeli neviđeni blam uživo: Hteli da dovedu stručnjaka za NLO, a zbog onog što se desilo, gledaoci plakali od smeha!

10min

Posle pljuskova i snega temperatura skače na 25 stepeni: Stiže novi talas nepogoda od ovog datuma - detaljna prognoza do kraja meseca

33min

Kazna do 500 evra: Crnogorsko letovalište uvodi stroga pravila za turiste

45min

Prvog radnog dana ukrao 200.000 dinara: Mladić posle obuke opljačkao kladionicu, a kada su saznali razlog, svi se šokirali!

52min

Podrška poljoprivrednicima i jačanje strateških partnerstava

1H

Haos na svadbi kod Kragujevca! Svekrva i mlada se posvađale pred 200 zvanica, prestala muzika, a onda je usledio šok!

1D

Bežanija Albanaca! Masovno napuštaju lažnu državu! Objavljeni podaci

20H

ŠEŠELJ GRMI POSLE ZABRANE KONCERTA BAJE MALOG KNINDŽE Ustaška vlast preuzela kontrolu, a Srbi u Vladi Crne Gore

1D

"Kominterna je odlučila..." Vučić: Uvode nas u najgoru diktaturu!

23H

Hitno se oglasilo srpsko Ministarstvo: Desio se strašan vojni napad

1D

Blokaderka otkrila plan: Promenićemo Ustav i odreći se Kosova!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Potresna objava supruge Slobe Vasića! Rasplakala sve najnovijim oglašavanjem
Ataimages

Potresna objava supruge Slobe Vasića! Rasplakala sve najnovijim oglašavanjem

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila
Ilustracija

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila

Voditeljka RTS dobila je otkaz u 9. mesecu trudnoće: "Ta odluka mi je saopštena preko SMS poruke"
Foto: Printscreen | RTS/Youtube

Voditeljka RTS dobila je otkaz u 9. mesecu trudnoće: "Ta odluka mi je saopštena preko SMS poruke"

Draganin bivši sa novom suprugom u javnosti Ceo Beograd gledao je u nju
Printscreen/Instagram/Srbija showbiz

Draganin bivši sa novom suprugom u javnosti Ceo Beograd gledao je u nju

Kuba sprema kontraudar Amerima: Kraj zatišja? Aveti Hladnog rata se bude
Alo ilustracija
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,75
USD USD 100,7 101,0 101,3
CAD CAD 73,22 73,44 73,66
AUD AUD 71,81 72,03 72,24
GBP GBP 134,12 134,52 134,92
CHF CHF 127,94 128,33 128,71

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati