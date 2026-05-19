Dok se većina Srbije nadala da će u maju uživati u toplom prolećnom vremenu, snažan ciklon je na visokim planinama doneo neočekivani sneg!

Kopaonik se juče zabeleo, dok su temperature pale do nule, podsećajući nas da priroda u ovom periodu i te kako ume da iznenadi.

Snažan ciklon koji je tokom vikenda premeštao svoj centar sa Vojvodine ka Karpatima doneo je obilne padavine i naglo zahlađenje.

Prvog dana vikenda zabeležene su jake kiše i pljuskovi sa grmljavinom u skoro celoj zemlji, a juče je na Kopaoniku i planinama južne Srbije, iznad 1.600 metara nadmorske visine, pao i sneg.

Meteorolozi napominju da, iako su snežne padavine u ovom periodu godine retka pojava, nisu neuobičajena. Ove godine sneg je već nekoliko puta padao od početka maja.