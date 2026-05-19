Teodora Džehverović pojavila se na koncertnoj promociji novog albuma kolege Igora Panića Nućija u Sava Centru, gde je govorila o Evrovizija 2026, mogućem učešću na ovom takmičenju, ali i odnosu sa koleginicom Emom Radujko.

Pevačica je najpre istakla da veoma poštuje Nućija i da nije želela da propusti njegov važan događaj.

- Čula sam njegove pesme, moram to detaljno ipak. Izuzetno ga poštujem, on je normalan dečko, uvek ispoštuje svoje kolege, nisam smela sebi da dozvolim da ne dođem. Nadam se da će i kolege ostale doći. Sigurna sam da se potrudio da vizuelno izgleda sve bombastično - istakla je na početku.

Govoreći o Evroviziji, priznala je da je ispratila nastup predstavnice Bugarske, ali i da trenutno prolazi kroz veoma turbulentan period na privatnom i poslovnom planu.

- Ispratila sam Bugarku na Evroviziji, jesam. Nisam ni znala da je takmičenje. Svašta nešto mi se dešava, i privatno, i poslovno, na hiljadu strana. Svim srcem sam bila uz naše predstavnike, a za Daru znam sigurno desetak godina, ona je uvek imala modernije momente, bomba je u svakom smislu te reči - navela je pevačica.

O Evroviziji

Potom je govorila i o mogućnosti da jednog dana predstavlja Srbiju na Evroviziji.

- Da li ću ići na Evroviziju? To pitanje uvek bude, drago mi je što me ljudi vide tamo. Anksiozna sam čim pomislim na to, ne znam koliko sam spremna za tako nešto. Meni je to u glavi non-stop, da pokažem i ples i muziku, sve zajedno, tresem se samo kad pomislim na to - priznala je ona.

Dodala je i da nema strah od takmičenja, ali da oseća veliku odgovornost prema publici i državi.

-Nemam strah od takmičenja, ne razmišljam na kom mestu ću biti. Imam odgovornost prema svojoj zemlji, to se i očekuje od mene, samo najbolje. Navikla sam publiku na scenski nastup, sve... - konstatovala je Teodora.

Na pitanje gde joj je brat Sava Džehverović, odgovorila je da trenutno boravi na Baliju.

- Brat mi je sad na Baliju, ljubomorna sam - kratko je poručila.

Progovorila o sukobu sa Emom Radujko

Osvrnula se i na odnos sa koleginicom i pevačicom, Emom Radujko, jasno stavljajući do znanja da među njima nema komunikacije.

-U kakvom sam odnosu sa Emom Radujko? Nikakvom, nikakvom, tu je tačka - rekla je odsečno.

Na kraju se dotakla i incidenta sa nastupa kada je pogođena čašom, ističući da ne veruje da je to bilo slučajno.

- To nije bilo slučajno, kako su neki pričali. Ne želim da stavljam značaj na takve stvari, to je ipak samo jedna osoba. To prepisujem godinama, nezrelosti - zaključila je pevačica.







