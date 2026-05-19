Penava je ponovio stav da je "nepristojno" što zvanični izaslanik vrha vlasti nije bio na komemoraciji povodom godišnjice Blajburga na zagrebačkoj groblju Mirogoj. Dodao je da nije prvi put da se Domovinski pokret ‘gura u stranu‘, ali je i uveren da vladajuća koalicija opstaje.

Na novinarsko pitanje je li se nakon svega čuo s premijerom, odgovorio je da komuniciraju i da je danas sastanak vladajuće koalicije, tako da će se i to raspraviti.

"Mogu prihvatiti da je to nesporazum. Međutim, to nije prvi put. Znate, to nije prvi put. I sad vi samo postavite pitanje šta bi se dogodilo da je predsednik poverenstva neko, recimo, iz HDZ-a. Kako bi taj reagovao?”, upitao se Penava osvrćući se na svoju ulogu predsednika Poverenstva za istraživanje zločina nakon Drugog svetskog rata.

Dodao je i da su svi svesni odgovornosti koje imaju i da će s HDZ-om "to izgladiti".

"Ne postoji na političkoj sceni danas u Hrvatskoj bilo koja druga stranka s kojom Domovinski pokret može doći do cilja u smislu žrtava komunističkih zločina i prikazivanja karaktera tih zločina i same komunističke partije, osim trenutno u konstelaciji s HDZ-om”, ocenio je Penava.

Podsetio je da je premijer nedavno poslao poruku školama da dovode decu u posetu ustaškom logoru Jasenovac.

"Ono što mi kao Domovinski pokret postavljamo kao pitanje, a jednako tako ga postavljamo i celokupnoj hrvatskoj javnosti – gde će ta ista školska deca učiti i saznati istinu o žrtvama komunističkog terora", upitao je Penava, prenosi Hina.

Bitno im je, rekao je, da se konačno prizna i otkrije sistem komunističkih zločina i da se napravi spomen-park za sve žrtve, za koji bi želeli da bude u Udbini, kao što je to predlagao svojevremeno i biskup Mile Bogović.

Rekao je i da su svesni da je DP najveći koalicioni partner, ali puno manji od HDZ-a i da "niti kane, niti nameravaju – ničim izazvani – dovoditi do pucanja i naprezanja”.

Penava misli i da je nakon ulaska DP-a u vlast atmosfera u društvu bitno drugačija.

"Danas se nalazimo u atmosferi učestvovanja i samog vrha vlasti na megaspektaklu gde je oboren svetski rekord u broju prodatih ulaznica – na Tompsonovom koncertu u Zagrebu, ali jednako tako svedočimo i uklanjanju mauzoleja Vukašinu Šoškočaninu i umanjivanju sredstava za ‘Novosti‘. Da ne mislimo da je to došlo po inerciji ili po Duhu Svetom, za to je odgovoran ulazak Domovinskog pokreta u vlast”, ustvrdio je predednik DP-a.