Prava drama odigrala se kod ostrva Korčula, gde je u moru uspešno uništena nemačka bomba iz Drugog svetskog rata teška oko 80 kilograma.

Zahtevnu akciju izveli su policijski ronioci Interventne jedinice dubrovačke policije uz pomoć stručnjaka iz Regionalne protiveksplozijske jedinice Split, saopštila je dubrovačko-neretvanska policija.

Bombu nisu smeli da detoniraju na licu mesta

Prema navodima policije, eksplozivna naprava zbog svojih specifičnih karakteristika i lokacije nije mogla bezbedno da bude uništena tamo gde je pronađena.

Zbog toga su ronioci morali da izvedu izuzetno rizičnu operaciju — da bombu izvuku i prebace na otvoreno more gde je kasnije kontrolisano detonirana.

More zatvoreno zbog opasnosti

Akcija je počela još u ponedeljak ujutru oko osam časova.

Tokom operacije pristup uvali Luka na Korčuli bio je potpuno zabranjen, kako sa kopna tako i sa mora.

Policija je navela da su preduzete sve mere kako bi bezbednost građana i njihove imovine bila maksimalno zaštićena tokom celog postupka.

Eksplozija odjeknula morem

Kontrolisana detonacija izvedena je na otvorenom moru, gde je bomba konačno uništena.

Ovakve eksplozivne naprave iz Drugog svetskog rata i dalje se povremeno pronalaze u Jadranu, posebno u područjima gde su tokom rata vođene pomorske i vazdušne operacije.

Policija zahvalila građanima

Dubrovačko-neretvanska policija zahvalila je građanima na saradnji, strpljenju i poštovanju svih bezbednosnih ograničenja tokom akcije.