Hrvatska je pokrenula Kulturnu iskaznicu, pilot-projekat Ministarstva kulture i medija i FINA-e, sa ciljem da mladima olakša pristup kulturnim sadržajima i podstakne njihovo aktivno učešće u umetnosti i kulturi. Svaki mlad osoba koja u 2026. godini napuni 18 godina dobiće vaučer od 100 evra koji može da iskoristi za bioskope, muzeje, kulturne centre i kupovinu knjiga.

Ministarka kulture i medija, Nina Obuljen Koržinek, istakla je da Kulturna iskaznica nije samo finansijska podrška, već i poruka da učestvovanje u kulturi doprinosi ličnom razvoju i obrazovanju. “Cilj je da mladi postanu kritički misleći građani koji aktivno doprinose društvu,” naglasila je ministarka, dodajući da mladi sami biraju kulturne sadržaje, umesto da im drugi nameću izbor.

Iskaznica se može koristiti širom Hrvatske - u bioskopima, muzejima, kulturnim centrima, narodnim učilištima, pa čak i za online kupovinu knjiga. U pilot-fazi projekta očekuje se veliki interes, kako među mladima, tako i među kulturnim institucijama.

Ukupna vrednost projekta u prvoj godini iznosi 4,9 miliona evra, uključujući razvoj aplikacije i informacionog sistema. Od tog iznosa, oko 3,5 miliona evra namenjeno je za same vaučere, dok se ostatak koristi za tehničku podršku i promociju projekta.

Aplikacija, koju je razvila FINA, dizajnirana je da bude jednostavna za korišćenje, sa mogućnošću stalnog proširenja kulturne ponude. Novac iz iskaznice može se koristiti isključivo za sadržaje koji su deo programa – u knjižarama nije moguće kupiti majice ili šolje, a u bioskopima kokice ili piće. Moguće je kupiti više ulaznica za događaje, dok se koncerti trenutno odnose na klasičnu i džez muziku.

Pilot-projekat je predstavljen i mladima – osamnaestogodišnjacima koji su postigli značajne rezultate na državnoj smotri LiDraNo. Učenici su istakli da je aplikacija odlična prilika da češće posećuju kulturne sadržaje, jer često nemaju dovoljno informacija ili sredstava, ali da postoji veliki interes za umetnost i kulturu.

Kulturna iskaznica u Hrvatskoj predstavlja inovativan način da se mlade motiviše na kulturno obrazovanje i aktivno učestvovanje, istovremeno im pružajući slobodu izbora i pristup bogatom spektru kulturnih sadržaja, piše Fenix.