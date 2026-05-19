Sjedinjene Američke Države zaplenile su još jedan tanker povezan sa Iranom, javlja Volstrit džurnal.
Pozivajući se na trojicu američkih vojnih zvaničnika, list je objavio da se zaplena dogodila u Indijskom okeanu.
U izveštaju se navodi da je reč o tankeru "Skajvejv", koji su SAD sankcionisale u martu zbog transporta iranske nafte.
Podaci servisa za praćenje brodova Marin trafik pokazali su da je "Skajvejv" juče plovio zapadno od Malezije.
Prema tim podacima, tanker je trebalo da stigne u Ujedinjene Arapske Emirate 30. maja.
U okviru blokade Irana, SAD su prethodnih godina vršile plenidbu tankera povezanih sa Teheranom kako u regionu, tako i šire.
(Tanjug)
