Sjedinjene Američke Države zaplenile su još jedan tanker povezan sa Iranom, javlja Volstrit džurnal.

Pozivajući se na trojicu američkih vojnih zvaničnika, list je objavio da se zaplena dogodila u Indijskom okeanu.

U izveštaju se navodi da je reč o tankeru "Skajvejv", koji su SAD sankcionisale u martu zbog transporta iranske nafte.

Podaci servisa za praćenje brodova Marin trafik pokazali su da je "Skajvejv" juče plovio zapadno od Malezije.

Prema tim podacima, tanker je trebalo da stigne u Ujedinjene Arapske Emirate 30. maja.

U okviru blokade Irana, SAD su prethodnih godina vršile plenidbu tankera povezanih sa Teheranom kako u regionu, tako i šire.

