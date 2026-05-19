Nemačka ekonomija dobila je novi težak udarac nakon što je objavljeno da je u prva tri meseca 2026. godine izgubljeno čak 486.000 radnih mesta.

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, samo oko 45,6 miliona ljudi bilo je zaposleno u Nemačkoj tokom prvog kvartala, dok nemački mediji upozoravaju da je pad zaposlenosti znatno ozbiljniji nego prethodnih godina.

Fabrike prve pucaju

Najveći udar pretrpeli su industrija i građevinski sektor — upravo oni koji su decenijama važili za stub nemačke ekonomske moći.

Prema objavljenim podacima, u fabrikama i industrijskim kompanijama nestalo je čak 171.000 radnih mesta u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Građevinski sektor izgubio je dodatnih 27.000 poslova.

Nemačke kompanije sve teže podnose rast troškova, slabu globalnu ekonomiju i snažnu konkurenciju iz Kine.

Kriza se širi na sve sektore

Situacija postaje alarmantna i u drugim oblastima privrede.

U trgovini, transportu i ugostiteljstvu ugašeno je 81.000 radnih mesta, dok su pružaoci poslovnih usluga otpustili još 72.000 zaposlenih.

Čak je i IT sektor, koji je godinama rastao, počeo da beleži pad broja radnika.

Jedino država još zapošljava

Dok privatni sektor tone, nova radna mesta otvaraju se gotovo isključivo u javnom sektoru.

Obrazovanje, zdravstvo i javne službe zajedno su dobili oko 181.000 novih radnih mesta, ali ni to nije uspelo da zaustavi ukupan pad zaposlenosti.

Berlin više ne obećava brz oporavak

Nemačka vlada priznaje da brzog oporavka nema na vidiku.

U mesečnom izveštaju Ministarstva ekonomije navedeno je da se ove godine praktično neće dogoditi uobičajeni „prolećni oporavak“ tržišta rada.

Posebno zabrinjava činjenica da zaposlenost istovremeno raste u ostatku Evrope.

Dok je u evrozoni broj zaposlenih povećan za 0,5 odsto, a u celoj Evropskoj uniji za 0,6 procenata, Nemačka nastavlja da klizi naniže.

Treći uzastopni kvartal pada

Ovo je već treći uzastopni kvartal tokom kojeg Nemačka beleži gubitak radnih mesta.

Čak i kada se uklone sezonski faktori, ostaje minus od 61.000 radnih mesta.

Analitičari upozoravaju da bi nastavak ovakvog trenda mogao ozbiljno da uzdrma nemačku ekonomiju i dodatno oslabi čitavu Evropsku uniju.