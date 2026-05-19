Kako prenose hrvatski i austrijski mediji, putnici su oko pet sati ujutru probuđeni i hitno evakuisani iz voza nakon što je osoblje osetilo miris dima u jednom od spavaćih vagona.

Iz kompanije HŽ Putnički prevoz naveli su za medije da je pratilac vagona primetio dim u spavaćem delu voza u kojem su bila 22 putnika, nakon čega je kompozicija zaustavljena na stanici Traunštajn, na relaciji Salcburg – Minhen.

U vozu je, prema dostupnim informacijama, bilo oko 200 putnika. Srećom, niko nije povređen, a putnici su kasnije preusmereni na lokalne linije kako bi nastavili putovanje.

Austrijski mediji prenose da je na lice mesta stiglo oko stotinu pripadnika Bavarskog Crvenog krsta i lokalnih vatrogasnih jedinica. Nekoliko putnika žalilo se na otežano disanje, ali nije bilo potrebe za hospitalizacijom.

Prema navodima vatrogasaca, problem je najverovatnije izazvala pregrejana ili zaglavljena kočnica na jednom od vagona. Šef lokalne vatrogasne službe Kristijan Šulc izjavio je za austrijske medije da je dim brzo stavljen pod kontrolu uz pomoć aparata za gašenje požara.

Iz HŽPP-a su saopštili da je na vagonu nastala manja materijalna šteta i da je požar ugašen još pre dolaska službi. Nakon uviđaja u Salcburgu, sporni vagoni su isključeni iz kompozicije i poslati u radionicu na dodatne provere.

Austrijski javni servis ORF navodi da ostatak voza pripada nemačkom železničkom operateru Deutsche Bahn, dok je sporni spavaći vagon bio u vlasništvu hrvatskog prevoznika.

Portparol austrijskog prevoznika ÖBB Herbert Hofer izjavio je za ORF da su ovakvi incidenti retki, ali mogući, te da preliminarne informacije ukazuju na zaglavljenu kočnicu kao uzrok problema.

Železnički saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen oko sat vremena, a iz HŽPP-a su poručili da će svim putnicima biti refundiran puni iznos karte za spavaći vagon.